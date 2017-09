Klage einer SPD-Frau : Ermittlungen gegen AfD-Mann eingestellt

vergrößern 1 von 1 Foto: höfer 1 von 1

von Frank Höfer

erstellt am 19.Sep.2017 | 11:17 Uhr

Der Fall sorgt vor einem Jahr für Schlagzeilen: Die SPD-Kreistagsabgeordnete Renate Brunkert verklagt einen Politiker der „Alternative für Deutschland“, kurz AfD. Sie wirft dem Kreisvorsitzenden Nötigung vor. Ihrer Schilderung zufolge soll der AfD-Mann auf dem Weg zum Parteitag in Rendsburg mit seinem Auto mutwillig frontal auf sie zugefahren und kurz vor ihren Beinen zum Stehen gekommen sein. Vor „Schreck, Angst und Panik“ sei ihr schwindelig geworden, berichtet Renate Brunkert damals. Sie hatte sich mit einer Regenbogen-Flagge der Arbeitsgemeinschaft Lesben und Schwule in der SPD an der Zufahrt zum Parteitagsgelände postiert.

Strafrechtliche Folgen hat der Vorfall nicht. „Das Verfahren wurde mit Zustimmung des Amtsgerichts Rendsburg wegen Geringfügigkeit eingestellt“, sagt der Kieler Staatsanwalt Dr. Henning Hadeler auf Anfrage. Geregelt ist das in Paragraf 153 der Strafprozessordnung. Ermittlungen können unter anderem ad acta gelegt werden, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre.

Das Verfahren sei trotz einer weiteren Zeugenaussage eingestellt worden, bestätigt der Ehemann der Klägerin, der Rendsburger CDU-Ratsherr Klaus Brunkert. „Zwischenzeitlich hatte der AfD-Funktionär sogar Strafanzeige gegen meine Frau erstattet.“ Auch dieser Vorgang sei nicht weiter verfolgt worden.