Baustart neue Rader Hochbrücke : Erleichterung bei Bürgermeistern – Lärmschutz-Kritiker prüfen aber weiter Klage

18. Januar 2022, 16:32 Uhr

Während Verkehrsminister Bernd Buchholz das Baurecht für den 300-Millionen-Neubau am NOK verkündet, prüfen Kritiker aus Ostenfeld bei Rendsburg weiter den Rechtsweg. Zwei Bürgermeister hingegen sind erleichtert.

Die Baugenehmigung liegt vor – damit hat die neue Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal (A7) die wichtigste formale Hürde überwunden. Diese von Landesverkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Dienstag verkündete Nachricht löst bei den Bürgermeistern der Anrainergemeinden Erleichterung aus. „Ich gehe davon aus, dass das Projekt jetzt zügig umgesetzt wird“, sagt Hans Stephan Lütje, Gemeindechef von Rade b. Rendsburg.

Sein Ort werde sich an die Vereinbarung mit der Planungsgesellschaft Deges halten, so Lütje mit Verweis auf einen im Herbst 2021 getroffenen Vergleich, der vertraglich besiegelt wurde. Die Gemeinden verzichten auf Klagen gegen den Neubau und bekommen dafür mehr Lärmschutz in Form eines lärmschluckenden Asphalts. Der Spezialbelag wird sowohl auf der A210 zwischen Bredenbek und dem Rendsburger Kreuz als auch auf der A7 südlich der Hochbrücke verbaut werden.

Unser Ziel war auch, die Wichtigkeit des Vorhabens nicht in Frage zu stellen. Jan-Detlef Martens, Ostenfeld

Jan-Detlef Martens, Bürgermeister der Gemeinde Ostenfeld, die von beiden Autobahnen flankiert wird, lobte die Abmachung. „Unser Ziel war, möglichst viel an Lärmschutz für die Anwohner herauszuholen. Unser Ziel war aber auch, die Wichtigkeit des Vorhabens nicht in Frage zu stellen.“ Dieser Spagat sei gelungen – jetzt erwarte er einen pünktlichen Baubeginn. Der Planungsgesellschaft vertraut er. „Wenn die Deges das in die Hand nimmt, dann ist mit wenig Verzögerungen zu rechnen.“

Die Prüfung befindet sich im laufenden Verfahren. Lärmschutz-Kritiker Arnold Schumacher

Es sei denn, von privater Seite drohen Klagen. Noch sind die möglich. Einer Bürgerinitiative in Ostenfeld reicht der Kompromiss mit dem Leise-Asphalt nicht aus – sie möchte Schallschutzwände zwischen dem Ort und der Hochbrücke. Diese lehnt die Deges jedoch ab. Begründung: Die Lärmkulisse in Richtung Ostenfeld bewege sich unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte.

Arnold Schumacher, Sprecher der Bürgerinitiative, sagte am Dienstag, man habe noch nicht über eine Klage entschieden. „Die Prüfung befindet sich im laufenden Verfahren. Wir haben einen Anwalt konsultiert.“ Dieser werde sich den Planfeststellungsbeschluss genau ansehen. „Danach werden wir entscheiden, wie wir weiter verfahren.“

Kritiker sprechen von einem „politischen Desaster“

Schumacher und seine Mistreiter halten an ihrer Kritik fest: „Wir können mit dem Geplanten nicht zufrieden sein, selbst wenn nach Recht und Ordnung geplant worden ist.“ Es sei ein „politisches Desaster“, so Schumacher, dass nicht auf die Belange der Bürger vor Ort eingegangen werde.

Die ersten Bautätigkeiten werden bereits in diesem Jahr zu sehen sein. Zufahrten für die Baufahrzeuge müssen geschaffen werden, Versorgungsleitungen gelegt. Mit Beeinträchtigungen für seinen Ort durch die Großbaustelle rechnet Ostenfelds Bürgermeister Martens nur indirekt. Nur die Sperrung der Unterführung unter der A7 zwischen Rade und Schacht-Audorf für eineinhalb bis zwei Jahre werde die Verkehrsströme, die nichts mit der Baustelle zu tun haben, beeinflussen, so Martens.