Kommentar : Erfolgsbilanz mit einem Auftrag

von her

25. September 2018, 15:45 Uhr

Die Diskussion um Flüchtlinge im Norden wird derzeit fast ausschließlich von der Landesunterkunft in Boostedt beherrscht. Dabei droht die Bilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum Thema Integration unterzugehen – zu Unrecht, denn die Zahlen lassen sich durchaus sehen. Unter dem Motto „Integration durch Arbeit“ konnten 548 Flüchtlinge in Arbeitsverhältnisse gebracht werden. Das verdient Anerkennung!

Eine Grundvoraussetzung und mehr als alles andere über den Erfolg von Integration entscheidend, ist allerdings der Spracherwerb. Für die Deutschkurse gibt es allerdings noch lange Wartezeiten, die dringend abgebaut werden müssen. Denn nur, wer Deutsch spricht, besitzt die wichtigste Qualifikation für eine Ausbildung und kann ein Teil der Gesellschaft werden. Die Mehrheit der Bundesbürger definiert das Deutschsein inzwischen übrigens hauptsächlich über die Sprache. So sind laut einer Umfrage 96,8 Prozent der Meinung, dass deutsch ist, wer deutsch spricht. Deutsche Vorfahren spielen nur für 37 Prozent eine Rolle. Die Bedeutung des Spracherwerbs ist auch für die „gefühlte“ Integration von höchster Bedeutung.