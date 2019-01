Erfolgreiche Geflügelzüchter

Verein ehrt Preisträger / Thomas Boysen erhält Kreisverbands-Auszeichnung

von Helma Piper

28. Januar 2019, 12:46 Uhr

Der Rassegeflügelzuchtverein „Eider“ Rendsburg hat in der Gaststätte „Zur Linde“ in Alt Duvenstedt seine Preisträger der 48. Rassegeflügelschau geehrt. Der Vorsitzende Hans-Peter Suhr überreichte die Vereinspokale für Groß- und Wassergeflügel an Veronica Gottwald (473 Punkte) und Thomas Boysen (472). Die Vereinsmeisterschaft Zwerghühner gewannen Michael Bredehorst (474) und Werner Meyer (474). Jörg Suhr (472) und Jürgen Arnold (471) eroberten die Pokale bei den Tauben.

Danach wurden die Jugendpreisträger geehrt. Den Landesverbandsjugendpreis errang Paul Junker, den Kreisverbandsjugendpreis holte Norman Junker. Auch die 1. Jugend-Vereinsmeisterschaft ging an Norman Junker mit 474 Punkten vor Marten Both mit 473 Punkten. Den Gesamtleistungspokal eroberte sich Lars Junker.

Bei den Erwachsenen gewann Michael Bredehorst den Landesverbandspreis und Thomas Boysen den Kreisverbandspreis.

Der Stadtpokal ging an Ernst-Günter Freund. Felix Junker, Jörg Suhr, Werner Meyer und Veronika Gottwald wurden mit dem „Eider“-Band ausgezeichnet. Vorsitzender Suhr dankte allen Spendern, Gönnern und aktiven Vereinsmitgliedern für ihr Engagement bei der Ortsschau in der Nordmarkhalle in Rendsburg.