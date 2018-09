Hohenwestedt : Entstaubt und auf Hochglanz gebracht

Peter-Pauls-Kirche: Werk „Simon Petrus“ nach 150 Jahren wieder aufgeführt.

von Hans-Jürgen Kühl

24. September 2018, 13:13 Uhr

161 Jahre nach seiner Premiere feierte „Simon Petrus“ eine umjubelte Wiederauferstehung. Das Oratorium des romantischen Komponisten Ludwig Meinardus überdauerte anderthalb Jahrhunderte als verstaubte Partitur in einer Universitätsbibliothek. Bei der ersten Wiederaufführung seit 1857 waren am Sonntagabend in der Peter-Pauls-Kirche 120 Sängerinnen und Sänger, fünf Solisten, drei Chöre und ein großes Orchester im Einsatz.

Dirigiert wurden Chöre und Orchester von demjenigen, dem „Simon Petrus“ seine Wiederentdeckung zu verdanken hat: Peter-Pauls-Kantor Norbert Klose, der in seinen 28 Dienstjahren in Hohenwestedt schon viele vergessene Meisterwerke der Kirchenmusik zurück auf die Konzertbühne gebracht hat.

Ludwig Meinardus (1827 bis 1896) schätzt Klose besonders, weil dessen Kompositionen sich durch „viel Klangintensität, Farbenreichtum, packende Dramatik, schwelgende Melodik und teilweise kühne Harmonik“ auszeichnen. 2010 feierte das Publikum in der Peter-Pauls-Kirche die erste Wiederaufführung von Meinardus‘ Oratorium „König Salomo“ (1862/63) – acht Jahre später erklang im Hohenwestedter Gotteshaus nun der „Simon Petrus“ des romantischen Komponisten.

Entdeckt hat Klose die Partitur des „Simon Petrus“ vor zwei Jahren in der Universitätsbibliothek in Göttingen, wo er die 450-seitigen Original-Noten kopieren durfte. Was folgte, war eine Mammutarbeit, die Klose von „König Salomo“ her schon kannte: Jede Note musste er am PC neu eingeben, um eine elektronische Fassung zu erhalten, aus der man dann alle nötigen Stimmen für die Aufführung extrahieren kann.

Etwa 300 Arbeitsstunden hat Klose dafür investiert. Extraarbeit, die der Kantor auf sich nimmt, weil er eine große Leidenschaft für ganz spezielle Werke der Musikgeschichte hat: „unverdientermaßen vergessene Kompositionen mit einer gewissen Wertigkeit, die es verdient haben, wieder ausgegraben zu werden.“

Dass „Simon Petrus“ sehr viel „Wertigkeit“ zu bieten hat, steht für Klose fest. Der Kantor verweist unter anderem auf Bläser-Repetitionen à la Mendelssohn-Bartholdy sowie eine Vorwegnahme der Wagnerschen Leitmotiv-Technik. Für die inhaltliche Gliederung des Oratoriums hat Meinardus „sechs plakative Szenen aus dem Leben von Petrus“ (Klose) herangezogen. „Der Fischzug“, „Auf dem Wasser“, „Petri Bekenntnis“, „Die Verleugnung“, „Die Wiederberufung“ und „Am Pfingstfeste“ heißen die sechs Teile des Werks, das nun am Sonntagabend in der Peter-Pauls-Kirche seine Wiederauferstehung erlebte. Als Solisten glänzten zwei US-Amerikaner (Caroline Bruker und Michael Connaire) und drei deutsche Opernsänger (Katja Pieweck, Sönke Tams-Freier und Burkhard von Puttkamer).

Den großen „Simon Petrus“-Chor bildeten die Sängerinnen und Sänger der Peter-Pauls-Kantorei zusammen mit Cantica Neumünster und dem Oldesloer Buxtehude-Chor. Als Orchester waren die Berufsmusiker von Sinfonietta Lübeck im Einsatz. Mit der Wiederaufführung von „Simon Petrus“ ist Kantor Klose einmal mehr gelungen, was er als Hauptmotiv seiner Entdeckungstouren in die Musikgeschichte angibt: „Meinen Chorsängern und dem Publikum etwas Außergewöhnliches zu bieten, aber auch den zahllosen in unseren Bibliotheken aufbewahrten, aber leider zu wenig beachteten Partituren die Chance zu geben, die Position in der Vielfalt von Kirchenmusik einzunehmen, die sie verdient haben.“