Entenjagd schreckt Anwohner auf

Bürger in Gokels beschweren sich bei Behörden über Lärm und „bizarre Szenen“ / Widerstand gegen private Veranstaltungen

von Helma Piper

30. September 2018, 13:08 Uhr

Nach einer Entenjagd der extremen Art fürchten die Gokeler einen regelmäßigen „Safari-Tourismus“ von Hobbyjägern in ihre Gemeinde. Anwohner berichten von Waffenlärm „wie im Krieg“, Hunderten von erlegten Enten und Rabenschwärmen, die sich über Tierkadaver hermachen. Tierwohl, Landschaftsschutz, Sorge um Kinder und Spaziergänger sowie Gefährdung des Straßenverkehrs: Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum sich die Bürger bei den zuständigen Behörden in Rendsburg über die „bizarren Jagdszenen“ in ihrer Gemeinde beschwert haben.

„Ich finde es furchtbar, Tiere nur aufzuzüchten, um sie dann von Geschäftskunden im Rahmen eines Events regelrecht abschlachten zu lassen“, sagt Heike Koch über die Enten und Fasane, die in einem Gehege direkt gegenüber von ihrem Wohnhaus großgefüttert und dann zum Abschuss freigegeben werden. Heike Koch und eine Vielzahl von Gokelern sind entsetzt über die Jagdszenen, die sich in der vergangenen Woche in ihrer Heimatgemeinde abgespielt haben.

„Ich hab‘ gedacht: Es ist Silvester“, erzählt Lothar Mittelsteiner-König, der mitten in der Woche kurz nach Mittag plötzlich fünfminütiges Dauerfeuer aus einem Waldstück zwischen Gokels und Thaden hörte. Nach einer Pause folgten noch weitere und längere Feuersalven. Neugierig geworden, machte sich Mittelsteiner-König auf den Weg, und sah dabei zu, wie rund 20 Hobbyjäger aus ganz Schleswig-Holstein ihre Beute in dafür gebaute Wagen hängten: Hunderte von erlegten Stockenten. „Das war kein schöner Anblick“, sagt Mittelsteiner-König.

Enten und Fasane würden von den Eigentümern des Waldareals in großem Stil gezüchtet werden, berichten die Anwohner. „Dass man die Tiere mit Futterstellen an den fürs Schießen eingerichteten Teichen hält, nennt man ankirren“, erläutert Mittelsteiner-König. „So was hat mit waidgerechter Jagd nichts zu tun“, betont Klaus Sass. „Diese Entenjagd war nicht angekündigt“, regt sich Rita Vogt auf. „Das war überall im Ort zu hören, wie da rumgeballert wurde“, ergänzt Heike Koch. „Wie auf einem Truppenübungsplatz ging das hier zu“, meint Erika Rainer. „Wir waren alle total verängstigt“, sagt Isabell König.

„Die Enten und Fasanen laufen hier überall auf der Straße herum“, erzählt Heike Koch, die am dichtesten an dem Jagdgehege wohnt. Weil sie sich sowohl um die Vögel als auch um Autofahrer, Radfahrer und Reiter sorgt, hat sie die Vorfälle vor zwei Wochen bei der Polizei gemeldet. Auch an verschiedene andere Behörden haben sich die rat- und hilfesuchenden Gokeler schon gewandt. Erika und Anke Rainer verstehen nicht, warum man in einem ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet künstliche Teiche anlegen, Rohrleitungen verlegen und Bäume abholzen darf. Anke Rainer hat deshalb die Untere Naturschutzbehörde alarmiert.

Mittelsteiner-König hat derweil die Jagdbehörde und die Untere Wasserbehörde des Kreises über die Geschehnisse informiert. „Wir werden uns an jede Behörde wenden, die in der Lage ist, diese Jagdveranstaltungen zu stoppen“, kündigt Klaus Sass an. „Wir werden am Ball bleiben und in unserem Widerstand nicht nachlassen“, betont Isabell König.