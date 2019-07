Endspurt für das Heimatfest

Drei Tage lang wird Ende August in Bergenhusen gefeiert / Anmeldefrist für Festumzug verlängert

16. Juli 2019, 10:24 Uhr

Bergenhusen | Das große Stapelholmer Heimatfest vom 30. August bis zum 1. September rückt näher. Die Bemühungen aller fleißigen Helfer in Bergenhusen werden emsiger, dies ergab sich auf der jüngst durchgeführten Besprechung mit allen Leitern der Arbeitsgruppen. Die Zielgerade überschritten hat bereits die Arbeitsgruppe Festschrift, deren Erscheinen nach dem Druck für Juli angekündigt ist.

Die Arbeitsgruppe „Butenbergenhusener“ verzeichnet mit aktuell bereits 120 Anmeldungen eine nicht erhoffte große Resonanz. Die Anmeldefrist für die Teilnahme am Festumzug wurde bis zum 1. August verlängert, da die Arbeitsgruppe bisher viele Anmeldungen noch nicht erreicht haben.

Die Arbeitsgruppe Dorfschmuck ist derzeit sehr aktiv, lässt im ganzen Dorf Sonnenblumen wachsen. Das Dorf soll zum Fest nach dem Motto „Wie es früher war“ für die Gäste herausgeputzt werden. „Alle Anwohner werden gebeten zum Fest, wenn vorhanden mit alten Gerätschaften und geputzten Grundstücken zu einem schönen Dorfbild beizutragen“, formuliert Bürgermeister Helmut Schriever seine Bitte an die Bevölkerung.

Für das Binden der vielen Girlanden, am Montag den 26. August, 18 Uhr, am Feuerwehrgerätehaus, werden noch viele Helfer gesucht. Ebenso für das Schneiden des notwendigen Grünmaterials. Interessenten melden sich beim Leiter der AG Dorfschmuck, Uwe Tams oder bei Bürgermeister Helmut Schriever.

Auch 28 Kinder in der Nachmittagsbetreuung der Grundschule waren schon fleißig. Zum Aktionstag waren Traute Brandt und Susann Detlefs von der Arbeitsgruppe in die Schule gekommen. Mit Hilfe vieler Mütter wurden unzählige Noten gebastelt und Bilder mit Trachten gemalt. Ähnlich am nächsten Vormittag im Kindergarten. Nach einer Idee von Betreuerin Kerstin Rehder bastelten alle 29 Kinder, Mütter und Großmütter 200 Störche. Unterstützung bekamen sie dabei von Traute Brandt und Elke Witt von der AG Dorfschmuck. Die Figuren und Bilder sollen zum Fest die Girlanden an den Straßen verschönern. Uwe Tams bedankte sich für die Unterstützung: „Wir freuen uns über jede helfende Hand“.

Bergenhusen wird am Bahnhofsberg an der Hauptstraße, die zum Ort hinaufführt, auch eine Strohpuppe und ein Banner mit Hinweis auf das Fest aufstellen. Die Strohpuppen-Aktion hat Anfang Juli als Wettbewerb zwischen den Dörfern in Stapelholm begonnen. Bergenhusen nimmt außer Konkurrenz daran teil.

Der aktuelle Stand zu den Festvorbereitungen ist unter www.storchendorf-bergenhusen.de einsehbar.