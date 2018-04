Model-Wettbewerb : „Endlich hab ich mal eine Chance“

Christine Meves aus Owschlag nimmt am Top-Model-Contest teil. Gewinner erwartet Modelvertrag und Verwöhnwochenende.

von nir

05. April 2018, 12:25 Uhr

Owschlag | Vor zehn Jahren riefen der sh:z und das Husumer Modehaus C.J.Schmidt erstmals zu einem Modelwettbewerb auf. Gesucht wurden Frauen ab 45 Jahren. Die Modalitäten haben sich inzwischen ein wenig geändert – das Interesse ist aber nach wie vor groß. Sechs Kandidatinnen aus der Region Rendsburg-Eckernförde werden wir in den kommenden Tagen vorstellen.

„Endlich hab ich mal eine Chance“, sagt Christine Meves aus Owschlag über ihre Teilnahme am landesweiten Top-Model-Contest 2018. Sie ist unter den letzten 36 Kandidatinnen, die sich beim öffentlichen Casting in Husum vor zwei Wochen gegen ihre Konkurrenz durchsetzten und die Jury zu überzeugen wussten.

Die Idee zu der Teilnahme kam von ihrem Mann, der einen Artikel zum Wettbewerb vor einigen Wochen in der Zeitung las. Auf die Frage „Hast du Lust“ hatte die 40-Jährige die Antwort schnell parat: „Ja, ich will“ – besonders zur Freude ihrer drei Kinder. „Die haben sich so gefreut, dass ich mitmache.“

Aufgeregt ist die Restaurantfachfrau aber noch nicht. Vielmehr sind es ihre Kinder und ihr Ehemann. Diese sorgen für die nötige Anspannung und drücken die Daumen. Obwohl Christine Meves völlig ohne Erwartungen antrat, ist sie über ihr bisheriges Abschneiden beim Wettbewerb umso erfreuter. „Jetzt bin ich natürlich heiß und möchte den Wettbewerb gewinnen“, so die 40-Jährige, die die Leserinnen und Leser mit ihrer Natürlichkeit überzeugen möchte.

In ihrer Freizeit widmet sich die Owschlagerin voll und ganz ihrer Familie. Neben ihrem Mann und den gemeinsamen drei Kindern wohnt zudem noch ihre Nichte im Haus. „Da bleibt nicht viel Zeit für Freizeitaktivitäten“, sagt die gebürtige Afrikanerin, die seit 1998 in Deutschland lebt. Trotzdem macht sie gerne Sport, liebt das Kochen und liest gerne Bücher, am liebsten Romane. Aber auch Singen und Tanzen in den eigenen vier Wänden gehört zu ihren Ritualen. Sollte Christine Meves unter die letzten Zwölf kommen, dann erwartet sie neben einem Modelvertrag auch noch ein Verwöhnwochenende im Strandhotel Glücksburg.

Im Fall der Fälle hat die 40-Jährige aber auch schon Pläne für eine mögliche Feier. „Wenn ich gewinne, dann lade ich alle ein, die für mich gevotet haben und mache eine große Feier“, scherzt Meves.

So stimmen Sie ab

Jetzt sind die Leserinnen und Leser unserer Zeitung gefragt. Jeder kann darüber abstimmen, wer zu den zwölf Top-Models gehören soll, die auf dem Laufsteg bei den Modenschauen zeigen dürfen, was sie können. Und so geht’s:

Per Postkarte:

Schreiben Sie an Top-Model 2018, CJ Schmidt, Krämerstraße 1, 25813 Husum (Namen der Favoritin nennen!).

Online:

Unter www.cjschmidt.de sowie unter www.shz.de/models haben Sie ebenfalls die Möglichkeit zur Abstimmung.

Voting-Ende:Bis Sonntag, 8. April, können unsere Leser für ihre Favoriten abstimmen (online bis 24 Uhr). Die Gewinner werden am 14. April in der Tageszeitung bekannt gegeben.