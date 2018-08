Eltern und Gemeinde sanieren „Storchennest“

Container für den Kindergarten in Bergenhusen aufgestellt / Eigenleistungen senken die Kosten

von Helma Piper

31. August 2018, 11:49 Uhr

Die Außenanlagen am Kindergarten „Storchennest“ in Bergenhusen sind in die Jahre gekommen. Dringend saniert werden musste auf dem Buddelplatz vor allem das marode als Sandkiste angelegte Schiff. Nach Beschlussvorlage des Bau- und Wegeausschusses hatte die Gemeindevertretung eine Komplettsanierung des Außenbereichs beschlossen. 60 000 Euro sollten nach Schätzung der Amtsverwaltung die Kosten bei Vergabe der Arbeiten betragen. Diese Summe war der Gemeinde deutlich zu hoch. Deshalb wurde nach Alternativen und Einsparpotenzialen gesucht.

Anstelle eines Anbaus für einen Lagerraum wurde nun ein durch das Amt bereitgestellter Container aufgestellt. Nach Herstellung der notwendigen Streifenfundamente durch den Gemeindearbeiter, wurden die Arbeiten schließlich durch tatkräftige Hilfe von Mitgliedern der Gemeindevertretung in Eigenleistung abgeschlossen.

Bürgermeister Helmut Schriever hatte auf einem Elternabend über die Baumaßnahmen informiert. Neben einigen guten Ideen der Eltern zur Gestaltung des Außenbereichs kamen dabei auch Zusagen zur weiteren Mithilfe von fachlich kompetenten Eltern zustande. So soll nun ein komplett neuer Zaun um das Grundstück gezogen werden und eine Tribüne als Versammlungsort entstehen. Der Buddelplatz wird wieder in eine große Sandkiste mit einer Einfassung aus Baumstämmen umgebaut. Im Anschluss an den Container, der auch die „Draußen Fahrzeuge“ der Kinder beherbergt, soll eine „Rennstrecke“ für Bobby Car, Tret-Trecker und Co entstehen. Insgesamt werden die Kosten durch die Eigenleistungen im Rahmen bleiben, sagte abschließend der Bürgermeister.