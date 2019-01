Eiskalt: Anbaden in der Eider

von Helma Piper

21. Januar 2019, 18:16 Uhr

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr laden die Landfrauen Legan und Umgebung am Sonntag, 3. Februar, wieder zum Anbaden an der Eiderbadestelle in Breiholz ein. Vereine, Firmen, Gruppen, Privatpersonen und Schaulustige sind willkommen. Verkleidet oder nicht geht es pünktlich um 11.02 Uhr ins kühle Nass.

Preise gibt es für die besten Kostüme. Zum Aufwärmen steht eine mobile Sauna bereit. Anschließend geht es ins Lokal „Bootsmann“. Dort wartet ein Brunch für alle Mitstreiter und Zuschauer. Der Preis beträgt zehn Euro pro Person. Anmeldung (auch nur zum Brunch) erbeten bis zum 26. Januar unter legan-anbaden@posteo.de oder bei den Landfrauen Martina Jansen-Pahl Tel. 04337 / 376, Swantje Bues, Tel. 0160 / 96 443 348, Anke Ivens, Telefon 04875 / 794.

>www.landfrauen-legan.de