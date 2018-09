Einladung in das Musik-Café

von Helma Piper

25. September 2018, 13:03 Uhr

Im ersten Teil des Musik-Cafés am Sonntag, 30. September, um 15 Uhr, im Gemeindehaus Jevenstedt ist Dr. Johanna Schrum vom Verein Kinder-PACT in Hamburg zu Gast. Sie berichtet, wie KinderPaCT mithilfe besonders qualifizierter Kinderärzte und Kinderkrankenpfleger sterbenskranke Kinder und Jugendliche in der letzten Lebensphase, ihre Geschwister und Eltern zu Hause unterstützt. Schirmherr ist Thomas Hengelbrock, der dem Musik-Café und Freunden auch den Besuch der Elbphilharmonie ermöglichte. Danach zeigt Reinhard Frank am Beispiel der sinfonischen Dichtung „Mazeppa“, die Franz Liszt nach Worten von Lord Byron und Victor Hugo in Töne gesetzt hat, was Musik ausdrücken kann und was nicht.

Der Eintritt ist frei. Die Kostenbeteiligung für Kaffee und Kuchen beträgt fünf Euro, alternativ einen selbst gebackenen Kuchen oder belegte Brote.