Zwischen Nortorf und Bargstedt : Eine Straße, die nur noch aus Löchern, Rissen und Flicken besteht

Zahlreiche Straßen im Kreisgebiet sind in einem miserablen Zustand. Aber als Straße kann man das Teilstück der Landesstraße 125, die von Nortorf nach Bargstedt führt, kaum noch bezeichnen. Vielmehr ist es eine Buckelpiste, die aus Schlaglöchern, Rissen und Flicken besteht. Mittlerweile befindet sich die Fahrbahn in einem so desolaten Zustand, dass dort seit Kurzem nur noch Tempo 30 gefahren werden darf. Und mit einer baldigen Besserung ist nicht zu rechnen. Dass sich die Strecke überhaupt in so einem Zustand befindet, lag an der bisherigen Prioritätenliste, in der die Landesstraßen in zwei Kategorien unterteilt wurden. Während für die einen Gelder zur Verfügung gestellt wurden, fielen andere aus der Planung heraus. Und zu denen zählte die L 125.

Nach dem Regierungswechsel wurde diese Kategorisierung aufgelöst und die in Frage kommenden Strecken erneut geprüft. Allerdings: „Auf diesem Streckenabschnitt ist es nicht damit getan, die Oberfläche einmal abzufräsen und neu aufzutragen“, erklärte Matthias Paraknewitz, Leiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr in Rendsburg. Die Fahrbahn könne aufgrund des nicht ausreichend tragfähigen Untergrundes durch einfache Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr in einen gut befahrbaren Zustand versetzt werden. „Wenn der Untergrund mitgemacht werden muss, wird das kostenintensiv.“ Da müsse man sich überlegen, ob man eine Fahrbahn in 100-prozentig gutem Zustand anstrebe oder ob auch eine 80-prozentige Lösung ausreiche.

„Man hat jetzt das Gefühl, dass die Strecke endlos lang ist“, so Bargstedts Bürgermeister Peter Bajorat. Für ihn sei es nicht nachvollziehbar, dass eine Landesstraße in einem so maroden Zustand sein kann. Daher wandte er sich mit dem Thema an den Landtagsabgeordneten Hauke Göttsch (CDU). „Ich kenne die Strecke, da ich sie auch ab und zu befahre“, erklärte dieser. Dementsprechend hatte er das Thema am Rande einer Plenarsitzung direkt an Wirtschaftsminister Bernd Buchholz und Staatssekretär Thilo Rohlfs herangetragen. Aber bevor etwas entschieden wird, will man sich im Ministerium einen Überblick verschaffen, müssen marode Straßen dem wirtschaftspolitischen Sprecher gemeldet werden. „Dabei haben die Straßen im Kreis Rendsburg-Eckernförde für mich natürlich oberste Priorität“, betonte Göttsch.

Was für Privatpersonen ein Ärgernis ist, bedeutet für Gewerbetreibende auf Dauer einen nicht zu unterschätzenden Zeitverlust. „Es sind bei jeder Tour zwar nur ein paar Minuten, aber die summieren sich im Laufe des Monats zu Stunden“, weiß Angela Struck, die Zimmerei-Betriebsleiterin in der Baufirma Axel Struck. Schließlich müssen die Fahrer jedes Mal über die Holperstrecke, wenn Material und Werkzeug gebraucht oder Maschinen umgesetzt werden. Das merken ebenfalls die Handwerker der Firma, deren Arbeit erst ab dem Eintreffen auf der Baustelle bezahlt wird. Dementsprechend gehe die längere Anfahrt von ihrer Arbeitszeit ab. „Auf dem Weg zu unseren Baustellen haben wir das Vergnügen mindestens zweimal am Tag – einmal hin und einmal zurück“, berichtet Dirk Delfs, der auch in Bargstedt wohnt. Mal eben schnell nach Nortorf fahren – die Zeiten seien vorbei. Es sei schon deprimierend, wenn Fahrradfahrer auf dem Radweg schneller vorankommen als die Autofahrer auf einer Landstraße. „Wenn weiterhin nichts gemacht wird, dürfen wir höchstwahrscheinlich bald nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren“, überlegt Delfs Arbeitskollege Colia Stotz.