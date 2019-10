Rubrik: Guten Morgen, Rendsburg! : Eine Irrfahrt ist nicht lustig

Durch die Technik wird alles einfacher? Von wegen! Eine Irrfahrt durch Osterrönfeld ließ die LZ-Redakteurin verzweifeln.

09. Oktober 2019, 06:00 Uhr

Eine kognitive Dissonanz mit dem Navi kann einen an den Rand des Wahnsinns treiben. Adresse eingeben, auf den Monitor schauen, losfahren, ankommen. So sollte es sein. Im aktuellen Fall wollte ein Rendsburgerin die Straße Lüttmoor in Osterrönfeld ansteuern. Der elektronische Wegweiser fand die Neubaugebiete wohl unübersichtlich. Jedenfalls waren seine Angaben ungenau. „Leicht links abbiegen.“ Die Fahrerin konnte keinen Weg erkennen. Prompt landete sie an einer Gabelung, die ihr bekannt vor kam. Nach gefühlt einer halben Stunde und fünf Runden kannte sie jedes Haus im Franz-Pantel-Ring. Aber der Hinweis auf Lüttmoor blieb mysteriös. Im Dunkeln war keine Straße sichtbar, wo das Navi eine anzeigte. Nach einem gepflegen Wutanfall (den das Gerät überstand), fragte die verzweifelte Fahrerin einen Passanten. Siehe da. Die angebliche Verbindungsstraße war ein Fußgängerweg. Kann bitte mal jemand Google auf den neuesten Stand bringen? Das würde die Nerven schonen.