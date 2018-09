Auszeichnung : Eine Hymne für den Ehren-Promi

Beldorfs Ex-Bürgermeister Günter Kaschwich doppelt ausgezeichnet

von Helma Piper

13. September 2018, 13:22 Uhr

Zwei noch nie zuvor verliehene Auszeichnungen sind Günter Kaschwich zuteil geworden: Das ehemalige Gemeindeoberhaupt ist zum ersten Ehrenbürger und auch zum ersten Ehrenbürgermeister von Beldorf ernannt worden. 20 Jahre lang hat Kaschwich die Geschicke der Kanalgemeinde als Bürgermeister gelenkt.

„Du darfst dich ab heute zu den Promis zählen“, sagte Bürgermeister Jens Beckmann, als er sich beim Sommerfest der Gemeinde Beldorf an seinen Amtsvorgänger Günter Kaschwich wandte. Beckmann hatte zuvor erläutert, dass die Ehrenbürgerwürde „die höchste Auszeichnung einer Stadt oder Gemeinde“ sei und dass man „heutzutage von dieser Verleihung in der Regel nur noch höre, wenn es sich um Promis handelt.“ Aus dem Duden zitierte Beckmann, dass für die Ehrenbürgerwürde nur Personen in Frage kommen, „die sich in herausragender Weise um das Wohl der Bürger oder das Ansehen des Ortes verdient gemacht haben.“ Dass genau das auf Kaschwich zutrifft, konnte Beckmann in seiner Laudatio überzeugend darstellen. Wie die Verleihung der Ehrenbürgerwürde, so war auch Kaschwichs Amtsantritt als Bürgermeister im Jahre 1998 schon eine Premiere. „Es war das erste Mal in der Geschichte unserer Gemeinde, dass kein Landwirt, sondern ein Beamter Bürgermeister wurde – und zudem auch noch ein Zugereister aus der Nachbargemeinde Steenfeld“, erzählte Beckmann. 1998 stellte die Gemeinde gleich einen neuen Landschaftsplan und einen ersten Flächennutzungsplan auf, um den Weg für den 1999 eingeweihten Bürgerwindpark Beldorf frei zu machen. 2000 erwarb die Gemeinde für 275000 D-Mark das alte Schulgebäude, das innerhalb von zwei Jahren mit Erfolg zum Dorfgemeinschaftshaus „Ole School“ umfunktioniert wurde. 2013 und 2015 wurden zwei weitere Bürgerwindparks eingeweiht, 2017 ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft.

Neben Kaschwich, der dem Gemeinderat seit 1986 angehörte, wurde beim Sommerfest auch Heino Möller verabschiedet, der es sogar auf 36 Jahre in der Gemeindevertretung gebracht hat. „Als letztes Highlight eurer kommunalpolitischen Karriere dürft ihr euch den Ausbau des Glasfasernetzes in Beldorf durch die Gemeindewerke Hohenwestedt anrechnen lassen“, meinte Beckmann. Für Möller hatte der Bürgermeister den gemeindlichen Ehrenteller sowie einen Gutschein parat, für Kaschwich zwei Urkunden für die Ernennungen zum Ehrenbürger und zum Ehrenbürgermeister.

Was folgte, war eine weitere Premiere: eine Hymne auf Günter Kaschwich und seine Ehefrau Anne. „20 Jahre volle Kraft; ja, das habt ihr gut gemacht; für alles wart ihr stets bereit, das war eure Zeit“, sangen über 150 Festgäste zur Melodie von Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht“: „Atemlos, schwindelfrei, großes Kino ist nun vorbei; atemlos in die freie Zeit, seid für Neues jetzt bereit.“