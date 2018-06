Eine Hommage an Hermann Prey im Musik-Café

von Helma Piper

29. Juni 2018, 12:58 Uhr

Das Musik-Café morgen um 15 Uhr im Gemeindehaus Jevenstedt (Meiereistraße 7) steht ganz im Zeichen des Sängers Hermann Prey (1925-1998). Marianne Kallenbach berichtet im Detail über das Leben des von ihr hoch verehrten Stars. Hörbeispiele belegen die Besonderheit und Vielseitigkeit des vielfach unterschätzten Sängers. Preys klangschöne, lyrisch-weiche Stimme faszinierte vielseitig in Filmmusik, Liedern, Opern, Operetten und Unterhaltungsmusik – was seinem Ruf in nicht immer nützte.

Das Musik-Café ist ein Angebot vom Musikverein Rendsburg, der Kirchengemeinde Jevenstedt und dem Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde. In der Pause gibt es bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen Gelegenheit zu Gesprächen. Der Eintritt ist frei. Eine Spende zur Deckung der Kosten wird gerne angenommen.