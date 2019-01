Eindrücke aus dem fernen Osten

von Helma Piper

24. Januar 2019, 12:41 Uhr

Der Journalist und Autor Dennis Gastmann und seine Ehefrau Natsumi beschließen, ihre Flitterwochen nachzuholen – in Japan, der Heimat von Natsumis Vorfahren. Nach der Rückkehr verarbeitet der Schriftsteller seine Eindrücke in dem Buch „Der vorletzte Samurai“. Am Freitag, 1. Februar, liest Gastmann im Rahmen der Reihe „Literatur Live“ um 19.30 Uhr im Markushaus in Nortorf aus seinem Werk.

Dennis Gastmann reiste fünf Jahre lang als Auslandsreporter für die ARD um den Globus. 2011 erschien das Buch „Mit 80 000 Fragen um die Welt“, danach folgten „Gang nach Canossa“, eine Wanderung von Hamburg über die Alpen bis nach Italien, und „Geschlossene Gesellschaft“, eine Exkursion in die Welt der Reichen.

Karten (12 Euro) gibt es in der Blumenecke Schönbek, Poststr. 8, Nortorf, Tel. 04392 / 4490. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro.