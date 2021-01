Geld und Laptop erbeutet : Einbrüche in Borgstedt und Owschlag zum Jahreswechsel – Polizei sucht Zeugen

In beiden Orten drangen die Täter über eine Terrassentür in die Häuser ein.

von Dana Frohbös

04. Januar 2021, 14:50 Uhr

Borgstedt/Owschlag | Zum Jahreswechsel wurde in Einfamilienhäuser in Borgstedt und Owschlag eingebrochen, teilte die Polizei jetzt mit. „In beiden Fällen hebelten die Täter eine Terrassentür auf, drangen in die Häuser ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen“, so Polizeisprecher Sönke Petersen.

Tatzeit in Borgstedt lässt sich gut eingrenzen

In Borgstedt gelangten die Täter am Silvestertag in ein Haus in der Straße Am Hang. Sie erbeuteten eine geringe Menge Bargeld sowie einen Laptop. Die Tatzeit lässt sich ziemlich genau auf 21.20 Uhr eingrenzen.

In Owschlag kann der Zeitpunkt nur sehr vage angegeben werden. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 31. Dezember, 14.30 Uhr, und Freitag, 1. Januar, 16 Uhr, drangen die Täter in ein Haus in der Straße Rosengarten ein. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

In beiden Fällen sucht die Rendsburger Kriminalpolizei jetzt nach Zeugen. Wer in den besagten Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen machen konnte oder sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich unter Tel. 04331/208450.