Polizei sucht Zeugen : Einbruch am Tag vor Heiligabend – Täter stehlen Tresor aus Haus in Büdelsdorf

Die Ermittler aus Rendsburg erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung.

von Dana Frohbös

28. Dezember 2020, 12:49 Uhr

Rendsburg | Unbekannte Täter drangen am Mittwoch, 23. Dezember, in ein Haus in Büdelsdorf ein. Zwischen 12 und 15.30 Uhr hebelten sie im Bereich Rickerter Weg I/Kamp eine Tür auf und gelangten so in die Innenräume des Gebäudes im Stadtnorden. Sie durchsuchten das Haus und entwendeten schließlich einen kleinen, grauen Tresor (30X20X10 Zentimeter) und einen schwarzen Aktenkoffer.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen und fragt, wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich machen konnte. Vielleicht sind jemandem ortsfremde Fahrzeuge aufgefallen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331/208450.