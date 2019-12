Unterhalb der Rader Hochbrücke : Einbrecher treiben in Borgstedt ihr Unwesen

Häuser in drei Straßen waren betroffen. Die Kripo Rendsburg bittet um Hinweise.

von Frank Höfer

02. Dezember 2019, 15:44 Uhr

Borgstedt | Am Freitag, 29. November, ereigneten sich in Borgstedt (Achter de School, Rossdahl, Rossahlredder) drei Einbrüche in Einfamilienhäuser. In allen Fällen drangen die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in die Gebäude ein.

In einem Fall wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. In den beiden anderen Fällen gibt es bislang keinen Hinweis auf Stehlgut. Die Einbrüche dürften ab der einsetzenden Dämmerung bis in die frühen Abendstunden hinein verübt worden sein. Die Kripo in Rendsburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04331/208-450.

