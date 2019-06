Rendsburg : Einbrecher stiegen über das Dach in zwei Praxen ein und stahlen hochwertige zahnmedizinische Geräte

Zeitungszusteller entdeckte Spuren der Tat am Mittwoch gegen 3.45 Uhr.

Rendsburg | Bei einem Einbruch in eine Naturheil- und eine Zahnarztpraxis in Rendsburg haben Unbekannte einen Schaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet. Nach Polizeiangaben stahlen sie aus der Zahnarztpraxis in der Gerhardstraße im Stadtteil Kronwerk-Süd hochwertige zahnmedizinische Geräte und etwas Bargeld. Ein Zeitungsausträger entdeckte den Einbruch am Mittwoch gegen 3.45 Uhr und rief die Polizei. Die Einbrecher waren auf das Dach gestiegen und hatten ein Fenster zu der Naturheilpraxis aufgehebelt. Anschließend brachen sie die Praxistür von innen auf. Über den Hausflur gingen sie zur Zahnarztpraxis.

Die Kripo Rendsburg bittet um Hinweise unter Telefon 04331/208450.

