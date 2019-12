Büdelsdorf : Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus

Unbekannte stiegen am Freitagvormittag in ein Gebäude am Ortsrand von Büdelsdorf ein.

Büdelsdorf | Bei einem Einbruch am Freitag in Büdelsdorf haben Unbekannte Schmuck gestohlen. Nach Angaben der Polizei stiegen sie zwischen 8.30 und 12 Uhr an der Elly-Heuss-Knapp-Straße in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, drangen in das Gebäude ein und durchsuchten Räume.

Haus steht in ruhigem Wohngebiet

Das Haus steht am Ortsrand von Büdelsdorf in einem Wohngebiet ohne Durchgangsverkehr. Ein Fußweg führt um die Häuser herum.

Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 04331/208450 melden.

