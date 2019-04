Padenstedt : Einbrecher stehlen Portemonnaie – während der Hausbesitzer schläft

Die Täter wollten zwei Häuser aufbrechen – nur in einem Fall gelang es.

von shz.de

07. April 2019, 19:32 Uhr

Padenstedt | Bislang unbekannte Täter haben am Freitag, 5. April, zwischen 21 und 22 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in Padenstedt einzubrechen. Der Tatort befindet sich im Wohngebiet Zur Osterheide. Die Bewohner hatten ihr Haus nur kurz verlassen. Das nutzen die Einbrecher aus, um den Außenrolladen der Terrassentür zu demontieren. Anschließend wollten sie die Tür mit einem Hebelwerkzeug öffnen. Das misslang. Nur 50 Meter entfernt waren sie erfolgreicher: Am Sonnabend, 6. April, entdeckten Nachbarn gegen 8 Uhr, dass bei ihnen ein rückwärtiges Fenster mit gleicher Hebeltechnik aufgebrochen wurde. Während der Bewohner im Obergeschoss schlief, wurde ein Portemonnaie mit Bargeld gestohlen.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 04321/9450.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?