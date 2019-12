Bei Augenarzt in Rendsburg : Einbrecher stehlen Kreditkarte und kaufen damit Bahntickets

Die Unbekannten stiegen in der Nacht zu Montag in eine Gemeinschaftspraxis ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Rendsburg | Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in eine augenärztliche Gemeinschaftspraxis in Rendsburg eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stahlen sie eine Kreditkarte.

Einbrecher bedienten DB-Automaten in den Morgenstunden

Am selben Tag kauften sie damit im Bahnhof an einem Automaten der Deutschen Bahn mehrere Fahrkarten. Sie bedienten das Gerät zwischen 5.36 Uhr und 5.51 Uhr sowie zwischen 8.25 Uhr und 8.28 Uhr.

Die Kripo fragt: Wer hat in diesen Zeiträumen Personen beim Ticketkauf beobachtet?

Hinweise unter Telefon 04331/208450.

