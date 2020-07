Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen in Osterrönfeld Gasflaschen im Wert von 9000 Euro

Die Täter kniffen einen Maschendrahtzaun durch, um auf ein Betriebsgelände zu gelangen.

15. Juli 2020, 13:47 Uhr

Osterrönfeld | Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch, 15. Juli, sind unbekannte Täter in das Betriebsgelände der Westfalen AG in der Bahnhofstraße in Osterrönfeld eingedrungen. Sie entwendeten 56 Gasflaschen im Wert von fast 9000 Euro, teilte die Polizei mit.

Maschendrahtzaun zerschnitten

Der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt. Die Täter müssen zwischen dem 14. Juli, 16.30 Uhr, und 15. Juli, 6.30 Uhr auf das Betriebsgelände gelangt sein, indem sie einen Maschendrahtzaun zerschnitten. Vermutlich waren sie mit einem Auto und großem Anhänger oder einem Laster zum Tatort gefahren und haben so die Gasflaschen abtransportiert.

Hinweise an die Rendsburger Polizei

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die im Tatzeitraum ungewöhnliche und verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße in Osterrönfeld machen konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331/208450.

