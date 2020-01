Drei Straftaten in Büdelsdorf : Einbrecher ließen Hammer und Axt am Tatort zurück

Unbekannte drangen am Sonnabend in drei Einfamilienhäuser in Büdelsdorf ein. Eine Tat am Montag in Fockbek scheiterte.

Büdelsdorf | Einbrüchen stiegen am Sonnabend in Büdelsdorf in drei Einfamilienhäuser und am Montag in ein Haus in Fockbek ein. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Drei Taten in Büdelsdorf

In der Friedhofsallee in Büdelsdorf gelangten die Einbrecher durch Hebeln in das Haus. An der Weichselstraße und in der Straße Am Stadtpark zertrümmerten sie eine Fenster- beziehungsweise eine Türscheibe. Gestohlen wurden Uhren und Schmuck. An der Weichselstraße ließen die Täter einen Hammer und eine Axt zurück. Beide Werkzeuge wurden von den Einbrechern offenbar mitgebracht. Möglicherweise wurden sie andernorts gestohlen. Die Polizei fragt: „Wo fehlen der Hammer und die Axt?“

Bewohner schlug Täter in die Flucht

In Fockbek blieb es am Montag gegen 18.30 Uhr bei einem versuchten Einbruch. Unbekannte hebelten an einem Einfamilienhaus im Loher Weg ein Fenster auf und drangen in das Haus ein. Ein Bewohner machte auf sich aufmerksam, woraufhin die Täter flüchteten. Gestohlen wurde nichts. Es wird um Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen insbesondere im Bereich Loher Weg, Immenhof, Dorbekskamp und Brehwisch gebeten. In beiden Fällen sollten sich Bürger an die Kripo in Rendsburg unter Telefon 04331 / 208450 wenden.

