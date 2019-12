Schmuck in Hamdorf gestohlen : Einbrecher hebelten an Heiligabend Wintergartentür auf

Die Unbekannten drangen zwischen 17.30 und 21.50 Uhr in ein Einfamilienhaus ein.

Hamdorf | Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hamdorf stahlen Unbekannte an Heiligabend Schmuck. Nach Angaben der Polizei hebelten die Einbrecher zwischen 17.30 und 21.50 Uhr die Tür eines Wintergartens an der Straße Rayer Weg auf. Welchen Wert der Schmuck hat, ist noch nicht bekannt. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 04331/208450 melden.

