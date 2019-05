Westerrönfeld : Einbrecher dringen in Autohaus ein

Entwendet wurden keine Fahrzeuge, sondern Bargeld.

von Frank Höfer

03. Mai 2019, 15:17 Uhr

Westerrönfeld | Bereits in der Nacht zum 1. Mai drangen unbekannte Täter in einen Autohandel in Westerrönfeld in der Lindenallee ein. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie aus dem Tresor einen Geldbetrag in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise zu Personen und Fahrzeugen, die in der Tatnacht in der Nähe des Autohauses gesehen wurden. Die Beamten sind unter Tel. 04331/208-450 zu erreichen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?