Lesung in Nortorf : Einblicke in die britische Seele

London-Expertin Annette Dittert begeistert mit informativer und unterhaltsamer Lesung im Markushaus

von her

21. Oktober 2018, 16:47 Uhr

London, der Brexit, die englische Lebensweise des „muddeling through“ (zu deutsch „sich durchwurschteln“) und immer wieder der Regen in den unterschiedlichsten Varianten von warm und angenehm bis hin zu kalt und schmuddelig – als das brachte Annette Dittert den interessierten Gästen am Donnerstagabend näher. Die ehemalige (und zukünftige) ARD-Korrespondentin und Wahl-Londonerin gab im Rahmen von „Literatur Live“ im Markushaus ihre ganz persönliche Sicht auf die Dinge „als Deutsche auf der Brexit-Insel“ preis. Das Publikum bei der Lesung von „London Calling“ dankte es am Ende mit begeistertem Applaus.

Aus einer Laune heraus und unter dem Einfluss einiger, sehr guter Gin Tonics hatte sich Annette Dittert 2014 ein altes Hausboot gekauft. Allerdings handelte es sich hierbei eher um einen maroden umgebauten Lastkahn. Dieser lag in „Little Venice“, einem eher unbekannten Fleckchen der pulsierenden Metropole. Die Idee dazu war der in Köln geborenen Journalistin bereits einige Jahre zuvor während den Arbeiten zu einem Film über eine Kanalbootfahrt von Manchester nach London gekommen. Der Kauf von „Emily“ sollte auch der Versuch sein, die „britische Seele“ ein wenig mehr zu verstehen. Allerdings bekam auch die freundliche und internationale Atmosphäre der Stadt an der Themse, in der sich Dittert „mit Wärme aufgenommen gefühlt“ hatte, mit dem Brexit einen gehörigen Knacks. Und das obwohl sich die Londoner mit 59,9 Prozent für „Remain“, also den Verbleib ausgesprochen hatten.

So beginnt das Buch „London Calling“ auch am 24. Juni 2016, einen Tag nach dem Referendum. - und es ist auch das erste Kapitel, das Dittert an diesem Abend vorträgt. An der Pforte zum Liegeplatz ihres Bootes hatte ein Nachbar Tulpen und einen Zettel befestigt, auf dem „Please, don’t go“ geschrieben stand. Mehr als eine Geste der typischen britischen Höflichkeit, viele Entschuldigungen von Freunden, aber auch von Unbekannten folgten. Trotz allem, so berichtet Dittert, habe sie plötzlich das Gefühl gehabt, nicht mehr dazu zu gehören. Zudem seien fast alle Gespräche von diesem Tag an von der Frage belastet gewesen, herauszufinden, zu welchem Lager das Gegenüber gehören würde – auch wenn der Brexit an sich, getreu dem britischen Motto „Keep calm and carry on“ nach ein paar Tagen in privaten Gesprächen kaum noch ein Thema gewesen sei. Anders als in der britischen Politik, die nur davon beherrscht wird und dadurch gelähmt ist.

Die äußerst unterhaltsamen Anekdoten, die immer wieder einen tiefen Blick ins britische Selbstverständnis gewähren, sind so auch immer wieder mit dem Versuch verknüpft, die Entscheidung für den Austritt aus der Europäischen Union nachvollziehen zu können. Erklärungsversuche findet die Autorin in der Tradition der Briten als Seefahrernation, in der sich die Menschen in „unsichere Gewässer vorwagen“ und immer wieder auf das wechselnde Wetter reagieren müssten. Die EU mit Planungen, die viele Jahre vorausgreifen würden, sei nach Ansicht vieler Engländer hingegen ein starres, mutloses Konstrukt und von daher gänzlich „unbritisch“, so die Autorin. Bei der lebhaften Fragerunde, die sich an die Lesung anschließt, ist dann auch nur der Brexit Thema. So wollten die Anwesenden wissen: „Wie positioniert sich die Queen trotz aller politischen Zurückhaltung?“ – Antwort: „Offiziell natürlich gar nicht, allerdings kann der zur Parlamentseröffnung von der Königin getragene blaue Hut mit gelben Blumen , der stark an die EU-Flagge erinnerte, wohl doch als pro-europäisches Zeichen gewertet werden. Oder: „Warum begehrt die Jugend nicht mehr auf?“ – Antwort: „Zwar sind gerade die Jugendlichen mehrheitlich unglücklich mit der Entscheidung - doch wäre die typisch britische Einstellung nicht zu rebellieren sondern zu sagen: Let’s get on with it.“ Was in etwas so viel heißt, dass man die Dinge eh nicht ändern kann.

Beschlossen wird der gelungene Abend mit einem letzten Kapitel über das Londoner Eastend, wo der alte Charme der Hauptstadt, der ein wenig rauer, aber dafür umso herzlicher ist, noch entdeckt werden kann. Denn bei aller großen Politik wird das Publikum der Lesung auch auf eine wunderbare Reise zu den Londoner Lieblingsorten mitgenommen und hatte große Freude daran.

