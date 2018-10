Tag der offenen Moschee : Einblicke in den Gebetsraum

Wer sonst nie eine Stätte des islamischen Gebets besucht, hatte heute Gelegenheit.

von be

Am bundesweiten „Tag der offenen Moschee“ öffnete auch das Islamische Zentrum Rendsburg seine Türen. Im Gebetsraum erklärten und zeigten Fatih Yildiz und Hayrulla Yazici den Besuchern, wie in der Centrum-Moschee an der Eckernförder Straße gebetet wird. Die Moschee in Rendsburg ist eine der größten im Land und wurde im Oktober 2009 nach zehnjähriger Bauzeit eröffnet. Seit 1997 findet am Tag der Deutschen Einheit auch der Tag der offenen Moschee statt.