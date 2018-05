Ein Symbol der Verbindung

Gemeinde Aukrug benennt eine Straße nach ihrer Partner-Gemeinde in Burkina Faso

von Helma Piper

30. April 2018, 14:40 Uhr

Die Gemeinde Aukrug hat jetzt einen „Sièn Weg“. „Das ist eine schöne Sache, gerade auch in Hinblick auf unser Jubiläum“, meint Ex-Bürgermeister Reimer Reimers, der die Partnerschaft zum 6000 Kilometer entfernten Sièn in Burkina Faso aufgebaut hat. Die Idee, die 400 Meter lange Rundstraße im Neubaugebiet „Haarkoppeln III“ in Bünzen „Sièn Weg“ zu nennen, hatte Gemeindevertreter Marco Pahlke. Der „Accent grave“ auf dem Straßenschild soll Verwechslungen mit dem plattdeutschen „sien Weg“ vorbeugen.

Anfang August wird eine fünfköpfige Delegation aus Sièn in Aukrug erwartet. Der Anlass des Besuchs ist das 20-jährige Bestehen der kommunalen Partnerschaft. Die Partnerschaftsverträge wurden 1997 unterzeichnet. Angeführt wird die Delegation vom Vorsitzenden des Dorfentwicklungsvereins von Sièn, Prosper Paré. Komplettiert wird die Besuchergruppe von Angèle Karambiri, Adeline Go-Toé, Mathias Bourou Ky und Rasmané Diallo. Für den 10. August plant die Gemeinde Aukrug einen Empfang, und am 11. August wollen der Partnerschaftsverein und der Kulturförderverein Aukrug einen Tanz- und Trommelabend veranstalten.