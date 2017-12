Zwei Gebäude abgerissen : Ein Stück Stadtgeschichte liegt am Schloßplatz in Trümmern

vergrößern 1 von 1 Foto: höfer 1 von 1

von Frank Höfer

erstellt am 20.Dez.2017 | 08:47 Uhr

Das Stintzinghaus und Thormannhaus am Schloßplatz sind Geschichte. Gestern zertrümmerte ein Abrissbagger die letzten Mauern des historischen Gebäudeduos. Bauunternehmer Michael Demandt will an dem Standort für 2,2 Millionen Euro ein Haus errichten, in dem unter anderem eine Wohngruppe für Demenzkranke Platz finden soll. Das Gebäude an der Ecke Schloßplatz/Eisenbahnstraße war als Thormannhaus stadtbekannt. Es wurde 1893 als Kontorhaus errichtet. In seinem Buch „Der Adel an der scharfen Ecke“ beschreibt der Historiker Alfred Gudd auch die Geschichte des Stintzinghauses gleich daneben. Dessen Bauzeit steht nicht fest, auf Plänen aus dem Jahre 1823 war es aber schon verzeichnet.