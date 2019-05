Kolumne: Guten Morgen : Ein Straßencafé wie in südlichen Ländern

In der Hohen Straße kann Urlaubsflair aufkommen.

von Sabine Sopha

20. Mai 2019, 16:45 Uhr

Straßencafés sind eine wunderbare Einrichtung. Sie sind wie ein Freilichttheater: sehen und gesehen werden. Die Stadt Rendsburg bietet von diesen wunderbaren Einrichtungen leider nicht sehr viele. Aber bei schönem Wetter werden die vorhandenen immer stark frequentiert. Jenes in der Hohen Straße besonders – denn hier treffen sich viele Mitbürger mit Migrationshintergrund. Da sitzen Männer mit dunklen Haaren und dunklen Bärten, spielen mit ihren Handys oder unterhalten sich. Das mag dem einen oder anderen Mitbürger ein Dorn im Auge sein. Mancher mag sich in Anbetracht der geballten südländischen Manneskraft auch unwohl fühlen. Muss man aber nicht. Im Gegenteil: Man kann kann sich auch wie im Süden fühlen. Schließlich reisen Deutsche gerne in südliche Länder, um die Sonne und fremdländisches Flair zu genießen.