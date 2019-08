Kolumne Land-Notizen : Ein Plädoyer für das Leben auf dem Lande

Viel Natur und hilfsbereite Nachbarn - das macht es wett, wenn der Kaufmann weit weg ist.

von Sabine Sopha

25. August 2019, 07:00 Uhr

Das Landleben ist schön. Gärten mit üppig blühenden Blumen, idyllische Seen, liebevoll restaurierte Bauernhäuser. So sieht es in den Hochglanzmagazinen aus, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Kinder und Berufstätige müssen weite Fahrten zu Schule und Arbeitsplatz in Kauf nehmen. Der nächste Arzt ist Kilometer entfernt, der Kaufmann ebenso und der öffentliche Nahverkehr ist hundsmiserabel. „Stadt – Land – Kluft“ eben. Dennoch geben laut einer Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung sowie der Wüstenrot-Stiftung die meisten Befragten an, dass sie gerne auf dem Land leben. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist dies sicher der Fall, denn er gehört zu den ländlichen Regionen mit vereinzelten Problemen und liegt damit im Mittelfeld.

Denn natürlich gibt es sie, die lauschigen Gärten. Da kommt dann nach Einbruch der Dunkelheit der Igel vorbei und schnüffelt lautstark nach etwas Essbarem. Tagsüber streiten sich die Spatzen krakeelend an der Futterstelle, während auf der Weide gegenüber die Pferde seelenruhig grasen. Manchmal herrscht auch reger Flugverkehr. Allerdings nicht motorisiert. Wenn die Schwalben flügge geworden sind, erhalten sie Unterricht. Dann herrscht am Himmel Zusammenstoßgefahr. Aber rasante Wendungen und atemberaubender Sturzflug gehören zum Repertoire der Vögel. Bis zu 95 Kilometer in der Stunde schnell können sie sein. Das Gewusel ist spannend zu beobachten. Ab und zu verschnaufen die Tiere, indem sie sich ins Mauerwerk krallen und an der Hauswand sitzen. Es gilt, Kräfte zu sammeln. Denn nach dem Unterricht im August ziehen die Schwalben Anfang September gen Süden.

Für die Menschen kein Grund zur Traurigkeit. Sie feiern – Dorffeste, Schützenfeste, Postleitzahlenfeste. Ein Anlass findet sich immer. Die Feiern werden nicht von einer hippen Eventagentur organisiert, sondern von der Dorfgemeinschaft. Das stärkt den Zusammenhalt genauso wie die Feier an sich. Und Zugehörigkeitsgefühl ist mindestens ebenso wichtig wie eine gute Infrastruktur. Deshalb leben viele Menschen gerne auf dem Lande.