Rendsburg : Ein königliches Vergnügen

Stadtpräsident hat 2. Deutsch-Dänisches Tafelfest eröffnet. Kulinarik, Kunsthandwerk und Klönschnack auf dem Paradeplatz.

von shz.de

14. Juni 2019, 19:11 Uhr

Das 2. Deutsch-Dänische Tafelfest auf dem Paradeplatz in Rendsburg ist eröffnet. Stadtpräsident Thomas Krabbes gab gestern das Startsignal und stellte fest: „Hier gibt es viel Raum für Begegnungen. Wir können die gemeinsame Geschichte zum Leben erwecken.“ Er forderte die Besucher auf, zu klönen, zu genießen, Kunst zu bestaunen – und auch zu kaufen. Denn an mehr als 50 Ständen wird Kunsthandwerk angeboten.

Der Stadtteil Neuwerk werde bis Sonntag zum „Kunstort“, kündigte Anke Samson vom Veranstalter RD-Marketing an. In acht Galerien und Ateliers wurden Ausstellungen eröffnet. Am Sonntag um 11 Uhr findet eine Führung durch die Welt der Maler, Fotografen und Bildhauer statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Tafelfest stehe unter anderem für „Heimat“, einen Begriff, der wieder in Mode gekommen sei. Deshalb sei die Veranstaltung auch ein „Heimatfest“, allerdings mit unterschiedlichen Wahrnehmungen. „Heimat“ gehe auch durch den Magen, stellte Samson fest. Allerdings seien die Geschmäcker nicht so verschieden. Hotdogs und Softeis, Wildbratwurst und Fischbrötchen schmecken beiderseits der Grenze. Täglich ab 11 Uhr kann man auf dem Tafelfest „königlich“ speisen. Elke Kaminski aus Busdorf bot Deko für Haus und Garten an. „Ich benutze hauptsächlich Fundsachen von den Küsten für meine Arbeiten“, erklärte sie. „ Das meiste ist aus Dänemark, deshalb passt es gut hierher.“