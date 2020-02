Ein Kampf gegen die Abstiegssorgen

Handball-Oberliga, Frauen: Alt Duvenstedt empfängt den TSV Ellerbek

27. Februar 2020, 15:48 Uhr

Alt Duvenstedt | Vor zwei Jahren war der TSV Alt Duvenstedt selbst eines von vier Teams, das beim Final Four des HVSH-Pokal mitspielen durfte. In diesem Jahr brachte die Veranstaltung dem Oberligateam wenigstens ein freies Wochenende ein. Morgen geht nun der Punktspielbetrieb weiter. Der TSV Ellerbek ist um 17.30 Uhr in Alt Duvenstedt zu Gast.

Die Heimmannschaft will das Lasso auswerfen und den Tabellensechsten einfangen. Ellerbek hat bisher vier Punkte mehr eingesammelt und wäre im Falle einer Alt Duvenstedter Pleite vorerst wohl nicht mehr einzuholen. Im entgegengesetzten Fall wäre der aktuelle Zehnte dagegen auf zwei Zähler dran und könnte gegebenenfalls auch die Lücke zu seinen direkten Tabellennachbarn bis auf einen Punkt schließen. „Wir blicken zwar von Spiel zu Spiel, aber trotzdem ist natürlich jedem klar, dass wir nicht einfach mal eben so drauflos spielen können. Wir brauchen jeden Punkt und wollen natürlich gewinnen“, erklärt Alt Duvenstedts Trainer Torben Kutschke unmissverständlich. Sein Team soll sich auch für die jüngsten Resultate rehabilitieren – 21:29 gegen Holstein Kiel/ Kronshagen und 20:27 gegen Buchholz/Rosengarten. Beide Partien waren in der Gesamtbetrachtung eher ernüchternd. „Trotzdem können wir die gute zweite Halbzeit gegen Rosengarten als Ansporn nehmen“, meint Kutschke. Diese gewann sein Team immerhin knapp. Das Hinspiel gegen Ellerbek gehörte ebenfalls zu den ärgerlicheren Ereignissen in dieser Saison. Die Alt Duvenstedterinnen verloren trotz einer späten 28:26-Führung am Ende noch knapp mit 33:35. Das soll morgen natürlich anders werden – und die Kutschke-Schützlinge wollen damit beginnen, sich nach und nach ihrer Abstiegssorgen entledigen.