Obereiderhafen : Ein Hotel in Schiffsform

Investor Stefan Blau hat die endgültigen Pläne für die kaum genutzten Flächen an der Obereider in Rendsburg vorgestellt. Clou ist eine „Sky-Bar“ im elften Stock.

von Frank Höfer

28. August 2018, 19:52 Uhr

Das zukünftige Hafenquartier an der Obereider in Rendsburg nimmt immer konkretere Formen an. Investor Stefan Blau stellte dem Bauausschuss am Dienstagabend den endgültigen Architektenentwurf des geplanten Hotel-, Gesundheits- und Gastrokomplexes zwischen Bahntrasse und Wasserkante vor. Spektakulärer Blickfang und Besuchermagnet zugleich ist ein Vier-Sterne-plus-Hotel, dessen Silhouette an ein Schiff erinnert. Es soll über vier bis elf Stockwerke und eine öffentliche „Sky-Bar“ am höchsten Punkt verfügen.

Das Modell des Büros „LH Architekten“ aus Hamburg sieht der Projektentwickler aus Bayern nun als verbindlich an – er will es realisieren. Als Baubeginn peilt Blau den September 2019 an. Zwischen dem ersten Spatenstich und der Einweihung sollen nach seinen Vorstellungen 18 bis 21 Monate vergehen. Die Einweihung könnte im Sommer 2021 über die Bühne gehen. „Heute kann ich Ihnen zum ersten Mal zeigen, was über Glauben und Hoffen hinausgeht“, versprach Blau dem Gremium. „Heute weiß ich, woran wir arbeiten können. Wenn Sie Ja sagen, werden wir ab morgen in die tiefere Planung einsteigen.“ Bereits jetzt hat Blau nach eigenen Angaben „eine gute sechsstellige Summe“ aus eigener Tasche in der Großprojekt gesteckt.

Der Ausschuss folgte seiner Bitte um ein „Go“ – er genehmigte einhellig, bei nur einer Enthaltung, eine erste Änderung des Bebauungsplans, der die Grenzen für die künftige Nutzung des Hafenquartiers festlegt. „Ich beglückwünsche Sie zum Erreichen dieses Meilensteins“, sagte der Ausschussvorsitzende Gunnar Knabe (CDU).

Mehr als die Hälfte des gesamten Investitionsvolumens von 30 bis 40 Millionen Euro entfallen auf das Hotel. „Etwa 25 Millionen Euro“, sagte Blau shz.de am Rande der Sitzung. Der Chef der Systema-Firmengruppe erwirbt für rund zwei Millionen Euro nicht nur das Grundstück von der Stadt, er tritt auch als Bauherr auf. Alle Objekte lässt er selbst errichten, um sie anschließend an Partner zu verpachten, bevorzugt aus der Region Rendsburg. Das Hotel stellt der Bayer Blau der renommierten Gruppe RIMC langfristig zur Verfügung. Den Betreiber will Blau vertraglich 20 Jahre an das Projekt Obereiderhafen binden.

Der Kern des Hotels entsteht auf dem nördlichsten Teilabschnitt. Zweiter architektonischer Clou ist eine verglaste Brücke für Hotelgäste. Sie führt über den öffentlichen Vorplatz hinweg in einen Gesundheits-, Spa- und Wellnessbereich, den Blau mit „weicher Medizin“ umschreibt. Zwei weitere eigenständige Gebäudegruppen sollen später unter anderem ein Business-Center und eine Hafenkneipe beheimaten. Bei der Planung wurde auf Kleinteiligkeit Wert gelegt, auch zum Bahndamm hin. „Es sollte keine geschlossene Front entstehen“, sagte Architekt Jo Landwehr.