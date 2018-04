„RD macht mobil“ : Ein Hauch von Texas an der Obereider

Tausende Besucher staunten am Sonntag über Straßenkreuzer und Motorräder.

von Horst Becker

30. April 2018, 14:15 Uhr

Rendsburg | Bei anfangs frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein unternahmen am Sonntag viele Autobegeisterte und Familien Rundgänge durch das Rendsburger Stadtzentrum und an den Obereiderhafen. Anlass war der Aktionstag „RD macht mobil“. Am Wasser konnten die Besucher Oldtimer bewundern.

Ins Auge fiel ein Mercury-Straßenkreuzer mit einem Original-Kennzeichen aus Texas (USA). „Das Auto habe ich dort und später in New Mexiko gefahren“, berichtete Fabian aus Fleckeby. Zurück in Deutschland bekam das Fahrzeug ein deutsches Kennzeichen und wird nur noch zu besonderen Anlässen wie Oldtimershows gefahren. „Hier regnet es zu häufig und der Sprit ist viel teurer als in den USA.“

Foto: Becker

Am Einkaufszentrum „Rondo“ in Büdelsdorf zeigte der Westerrönfelder Ralf Schlaeger beim Bikertreff stolz sein US-Motorrad „Big Dog“. „Davon gibt es keine 50 in ganz Deutschland, und jedes wurde individuell nach Kundenwunsch gefertigt.“

Foto: Becker

Auf Geschicklichkeit kam es in der Nienstadtstraße an. Beim Fahrrad-Ringreiten galt es, mit einer „Lanze“ ins Ziel zu treffen. Der Buchhändler Patrick Goeser, auch als Nachtwächter bei Stadtführungen aktiv, feuerte junge „Ringreiter“ an. Olli Uhrhammer aus Schacht-Audorf und Dimitrij Stang aus Osterrönfeld versuchten ihr Glück sogar auf einem Tandem, allerdings ohne Erfolg. Auf dem Schiffbrücken- und auf dem Schloßplatz sowie am Obereiderhafen präsentierten Händler aus der Region mehr als 100 Neufahrzeuge. Viele Besucher verbanden den Besuch von „RD macht mobil“ mit einem Einkaufsbummel. Die Fußgängerzone war am verkaufsoffenen Sonntag voll.