Sehestedt im Wandel : Ein Gut mit Gefängnis-Keller

Wie viele Dörfer hat sich Sehestedt in den vergangenen hundert Jahren sehr verändert. Das zeigte eine Ausstellung und beleuchtet die Serie „Vom Bauernhaus zum Wohnhaus“. Im 1. Teil das ehemals adelige Anwesen Gut Sehestedt.

von Sabine Sopha

03. Januar 2019, 11:27 Uhr

Im Jahre 1282 wird das Gut Sehestedt erstmals erwähnt. Seine Besitzer waren und sind die größten Landeigner in der Gemeinde. Im Sommer 2018 beschäftigte sich eine Ausstellung im „Haus der Geschichte“ zum zweiten Mal mit dem Thema „Sehestedt im Wandel“. Dieses Mal standen die Höfe im Mittelpunkt – darunter auch das Gut.

Bis 1960 verzeichnet der Sehestedter Chronist Heinrich Suhr noch 22 landwirtschaftliche Betriebe in der Kanalgemeinde. 1995 waren nur noch zwei davon als Vollerwerbsbetriebe tätig, ebenso wie heute: Das Gut und der ehemalige Suhr-Hof in Hammer, der zum Biobetrieb „Wischhof“ wurde.

Bis zum Jahre 1503 war es das Geschlecht Sehestedt, das auf dem Gut ansässig war. Ihm folgten über hundert Jahre lang die van Damme, bis 1671 Hinrich von Ahlefeldt die Anlage kaufte. Ab 1731 gab es verschiedene Besitzer, darunter das Geschlecht von Rumohr – bis 1853 mit Ferdinand Trummer ein Bürgerlicher der Besitzer wurde. Seine Erben bewirtschafteten das Gut bis 1929, dann wurde es von Otto Ahlmann übernommen, dessen Enkel Cay hier heute einen modernen landwirtschaftlichen Betrieb führt.

Aus dem Jahre 1814 liegt eine Verkaufsbeschreibung der Gutsanlage vor; Kopien befinden sich im Besitz von Juliane Rumpf auf Gut Freienberg und im „Haus der Geschichte“. Diese Beschreibung enthält eine detaillierte Aufzählung der Gebäude. Das „ ... adeliche Guth Sehestedt liegt an der alten Eider und dem Kanal, und ist nur 1 Meilen von Eckernförde und Rendsburg, 3 Meilen von Kiel, und 3 1/2 Meilen von Schleswig entfernt“, heißt es da. Und: „Es grenzt im Osten an Grünhorst und Harzhoff, gegen Süden an Osterrade und Cluvensieck, gegen Westen an Steinrade und Schirnau und gegen Norden an Freienberg.“ Dazu gehörten damals die beiden Meierhöfe Freienberg und Hohenfelde sowie die Dörfer Wentorf und Sehestedt. Genau wird aufgezeichnet, wie das Haupthaus aufgeteilt ist, „das in einem Souterrain und zwei Etagen besteht. Das Souterrain enthält einen geräumigen Vorplatz, eine Küche mit einem Spaarheerd und einer Wasserpumpe versehen, und 8 große gewölbte Vorrathskammern von denen zwei geheizt werden können. In der Hauptetage sind ein großer Vorsaal und 9 Zimmern, wovon 7 mit eisernen Oefen versehen. Die obere Etage gesteht aus einem großen Vorsaal und 10 Zimmern mit eisernen Oefen“. Das Nebenhaus bot nicht nur

„drei separirte beheizbare, zu Logis für Domestiquen nutzbare Zimmer“ sondern auch einen Gemüse- sowie einen Gefängnis-Keller.

Malte Ahlmann, der das Gut in zweiter Generation führte, erinnert sich noch daran, wie in den 50er Jahren neue Silos gebaut wurden. Und wie durch ein Missgeschick eine Scheune abbrannte. An ihrer Stelle steht heute ein Schuppen mit der „Nutzkunst“ von Leander Bruhn. Auf dem Gelände der Meierei wurden Wohnungen errichtet.

Das Buch „Sehestedt im Wandel der Zeit – Vom Bauernhof zum Wohnhaus“ wurde vom Verein zur Förderung des Dorfmuseums Sehestedt herausgegeben und kostet 16 Euro. Erhältlich ist es bei Susanne Fedders, Alte Dorfstr. 1 in Sehestedt, Telefon 0 43 57 / 12 59.