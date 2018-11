Nortorf : Ein Deutsches Requiem in St. Martin aufgeführt

Solisten und Chor hinterlassen bewegende Eindrücke

von her

25. November 2018, 18:55 Uhr

Zum Ende des Kirchenjahres mit dem Totensonntag-Wochenende schallten vielerorts in Schleswig-Holstein wieder einmal die klassischen Requiems und andere Seelenmessen, um das Bedürfnis der Menschen nach inneren Frieden und Totengedenken zu befriedigen.

Die Zuhörer in der voll besetzten Kirche St. Martin zu Nortorf waren am Sonnabend voller Erwartung, als nun zum wiederholten Male das Deutsche Requiem op. 45 von Johannes Brahms mit dem Chor und Orchester an St. Martin sowie dem „reger-chor-bordesholm“ unter der künstlerischen Leitung von Ulrich Hein erklang.

Am Sonntag fieberte der Chor in Bordesholm einer weiteren, kaum gehörten Aufführung entgegen und zwar eine erst 1979 entstandenen Fassung mit nur zwei Klavieren und Pauken. Als Solisten waren die Soprane Julia Henning (Nortorf), Anne-Kristin Blöß (Bordesholm) sowie der Bariton Konstantin Heitel eingeladen. Nach ruhigem Beginn wuchs der riesige, aus über 100 Sängerinnen und Sängern bestehende Gesamtchor, der eine beeindruckende Kulisse bot, trotz kleinerer Wackler bei den Übergängen im Laufe des Stücks zu einer beeindruckenden Einheit zusammen, der gerade in den großen Tuttistellen in Nr. 2 „Denn alles Fleisch...“ seine besten Momente hatte und mit hörenswerten Leistungen überzeugte.

Konstantin Heitel hinterließ trotz etwas angestrengter Stimme in seinen beiden Solo-Partien (Nr. 3: Herr, lehre doch mich, daß ein Ende mit mir haben muß und Nr. 6: „Denn wir haben hie keine bleibende Statt“) ebenso einen bewegenden Eindruck wie auch Julia Henning in ihrem Solo in Nr. 5 „Ihr habt nun Traurigkeit“, das indes teilweise mit dickem Opern-Vibrato daherkam.

Mit bestens gewählten Tempi nah am ruhigen Herzschlag brachte Ulrich Hein mit viel Übersicht seinen tief berührten Zuhörern die Leidenschaftlichkeit banger Vorahnung nahe. Das größtenteils sehr homogen aufspielende Orchester folgte willig seinem ausgewogenen Dirigat und sorgte seinerseits für leidenschaftliche Zartheit und flüsternde Seelentiefe des Ausdrucks. Es legte den Choristen einen wunderbaren Klangteppich hoher Intonationsreine dar, die Soli in den Holzbläsern gelangen vorzüglich, das Blech bestach durch Würde und tröstendem Klangschmelz. Die in der Partitur vorgeschriebene Bezeichnung „Langsam, marschmäßig“ des erschütternden, überirdisch schönen Vergänglichkeits-Satzes mit seinen eindringlich-homophonen Ausbrüchen und dem abschließenden, fugierten Freudesjubel versahen die Akteure mit nobler Leidenschaft.

Selbst die am Ende nach dem großartigen sechsten Teil mit seiner sperrig zu intonierenden, stimmkräftig zu Gehör gebrachten Doppelfuge wehte erhaben durch den hohen Raum der St.-Martin-Kirche, die vertrauensvolle Botschaft des Deutschen Requiems feierlich zu vermitteln.