Ein Chirurg als „König der Herzen“

Um 18.33 Uhr war es mit dem kurzen Leben des Holzvogels der Altstädter Vogelschützengilde endgültig vorbei. Dr. Hans-Günter Peleikis gelang im Schützengrund der entscheidende Treffer. Der 52-Jährige aus Westerrönfeld wurde beglückwünscht von den Gildebrüdern und geküsst von den Gildeschwestern. Er wolle „König der Herzen“ sein, sagte er hinterher schmunzelnd zur Landeszeitung. Seine Ambitionen dürfen durchaus als Anspielung auf seinen Beruf verstanden werden: Peleikis, verheiratet, zwei Söhne, ist in Kiel als Chirurg tätig.

Ein spannender Nachmittag im Schützengrund ging damit fast pünktlich zu Ende. Schießoffizier Knud Sauer hatte mit 18.30 Uhr gerechnet. Dass es am Ende nur drei Minuten mehr wurden, ist allerdings einem vorausschauenden Eingriff zu verdanken. Gegen 18.10 Uhr hatte Sauer kontrolliert, wie fest der Holzvogel auf der 100 Meter von den Schützen entfernten Stange saß – und zog sogleich Konsequenzen. Vorsichtig schob er den Rumpf aus Kiefer etwas nach vorn.

Fünf Schützenbrüder lieferten sich einen Wettkampf um die Königswürde und damit um die Nachfolge von Majestät Dieter Reimers, der vor einem Jahr den goldenen Schuss abgegeben hatte. Neben Peleikis waren dies Dirk Groß, Volker Dibbern, Sven Thürnau und Peter Thomsen. Auf zwei Bildschirmen konnten die Zuschauer das Schicksal des Holzvogels mitverfolgen. Jeder Treffer sorgte für Gesprächsstoff. Als der Vogel endlich jeglichen Widerstand aufgab, war auch Knud Sauer erleichtert, der die Verantwortung für das Schießen trug und bis dahin kategorisch keinen einzigen Tropfen Alkohol angerührt hatte: „Jetzt kann ich endlich mal ein Bier trinken“, sagte er.

Der neue König Hans-Günter Peleikis, seit 2012 in der Gilde, war überwältigt von der Begeisterung, die ihm entgegenschlug: „Ich freue mich wahnsinnig. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich noch gar nicht daran gedacht.“ Seine Ehefrau Kerstin Peleikis sagte: „Das ist eine so nette Gemeinschaft. Ich freue mich auf viele nette Aktionen.“ Der neuen Majestät stehen Marschall Stefan Gottschlich und die Schaffer Ralf Timm und Guido Wendt zur Seite.

Das Gildefrühstück am Vormittag im Conventgarten (Holsteiner Suppe, Spargel mit Katenschinken, Eis mit Himbeeren) war der scheidenden Majestät Dieter Reimers gewidmet. Der König dankte seinen Älterleuten Thomas Krabbes und Hans von Fehrn-Stender sowie allen Gildebrüdern für eine „tolle und spannende Zeit“. Die Rede der Gäste hielt Matthias Boxberger, Vorstandsvorsitzender der HanseWerk AG und Vorstandsmitglied der Schleswig-Holstein Netz AG, bezeichnete die Gilde als Zusammenschluss engagierter Bürger („Heute würde man von Netzwerk sprechen“). Im Mittelpunkt seines Vortrages stellte er das von ihm verantwortete Netzwerk Energie und die Herausforderungen, die sich durch die Energiewende ergeben. Die Stromkosten der Industriekunden hätten sich seit 2000 verdoppelt. Im Norden seien die Nutzungsentgelte für das Netz doppelt so hoch als in Nordrhein-Westfalen. Boxberger plädierte für eine faire Verteilung der Lasten.

Das Gildefrühstück war auch das Forum, um neue Mitglieder vorzustellen. Folgende „Speckmichel“ sind jetzt mit dabei: Diedrich Graf von der Recke, Guido Wendt, Carsten Tietje und Dr. Alexander von Bargen.