Blindgänger-Suche : Ein Bombenjob im Auftrag der Polizei

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 05.Dez.2017 | 11:21 Uhr

Auf dem schwarz-weißen Luftbild sind deutliche Umrisse von Häusern und Bäumen zu erkennen. „Die weißen Punkte sind Bombentrichter“, erläutert Manfred Schulz. Der 57-Jährige arbeitet bei den Werkstätten Materialhof in Rendsburg, einer Einrichtung des Diakonie-Hilfswerks Schleswig-Holstein für Menschen mit psychischen Behinderungen. Er deutet auf seinen Computerbildschirm, auf dem eine Luftaufnahme aus dem Zweiten Weltkrieg zu sehen ist. Es handelt sich um eines von etwa 150 000 Fotos, die die alliierten Streitkräfte vor und nach ihren Bombenabwürfen in Schleswig-Holstein aufnahmen. Sie wollten damit die Wirkung der Einschläge dokumentieren. Die Luftbilder stellen heute ein wichtiges Hilfsmittel für den Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein auf der Suche nach Blindgängern dar.

Etwa 26 000 Papierabzüge dieser Fotos gingen während der vergangenen eineinhalb Jahre durch die Hände von Manfred Schulz sowie seiner Kollegen von den Werkstätten Rendsburg-Fockbek, Bernd Fischer und Michael Neumann. Im Auftrag des Landeskriminalamts (LKA) verwandelten sie Papierbilder in Computergrafiken. Auf den Originalen sind oft nur unscharfe Konturen zu sehen. Die digitalen Fotos zeigen Bombenkrater dagegen deutlich. „Wir sind begeistert von der Güte der Bilder“, sagte Uwe Kuenzel, Leiter des Kampfmittelräumdienstes, das dem LKA unterstellt ist. Es hatte die Abzüge bereits 2005 einscannen lassen. Die neuen Versionen weisen aber eine dreimal höhere Auflösung (1200 dpi) auf.

Eine Luftbilddatenbank erwarb die Aufnahmen in Großbritannien und verkaufte sie dem Land Schleswig-Holstein für 65 Euro pro Foto. Das LKA zahlte pro Scan 30 Cent. Es gab inklusive der Aufrüstung der Werkstattrechner etwa 10 000 Euro aus. Inzwischen besitzt es 74 518 Luftbilder auf Papier und in digitalisierter Form.

Die Abwicklung des Projekts erinnert an Agentenfilme. Das LKA lieferte in Abständen von zwei oder drei Wochen je zwei Aktenkoffer mit wertvollen Aufnahmen an. Über Nacht lagerten sie in einem Tresor der Werkstätten. Die Mitarbeiter scannten die Bilder ein und speicherten die Daten auf Festplatten, die samt der Originale wieder abgeholt wurden. Die Presse sollte erst nach Projektabschluss informiert werden.

Die meisten Bilder hatten ein Format von 25 mal 25 Zentimetern. Schulz legte jedes einzeln auf einen Scanner. Manche Fotos musste er erst glätten, weil sich das Papier wellte. Andere waren größer als der Scanner. Er las sie in Abschnitten ein und setzte sie dann mit einer Bildbearbeitungs-Software zusammen. Auf diese Weise fertigten die drei Mitarbeiter gemeinsam mehr als 30 000 Scans an. „Die Arbeit war schon toll, weil ich mitgeholfen habe zu gucken, wo eine Bombe ist“, sagte Schulz.

Er gehört zum zwölfköpfigen Team des „Lettershops“ der Werkstätten Materialhof. Die Mitarbeiter verschicken Serienbriefe, digitalisieren Fotos, Dias und Videos, unter anderem im Auftrag des Stadtarchivs. Leiterin Silke Meyer freute sich über das LKA-Projekt. „Herr Schulz ist mit der Aufgabe gewachsen.“ Zudem bestand kein Zeitdruck, da der Kampfmittelräumdienst immer auf die Papierfotos und ihre alten Scans zugreifen konnte. Schulz durfte dadurch in seinem eigenen Tempo arbeiten. LKA-Sprecherin Carola Jeschke lobte die Projektteilnehmer beider Werkstätten: „Ihre gründliche Arbeit könnte dazu beitragen, dass die Zeit für viele Blindgänger in Schleswig-Holstein bald abgelaufen ist.“