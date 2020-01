Eil-Tempo Konzept-Fan Dorn-Röschen

Avatar_shz von Frank Höfer

24. Januar 2020, 12:19 Uhr

Wenn wir die Kieler Ministerien in der Vergangenheit kritisierten, dann meist deswegen, weil sie für die Bearbeitung wichtiger lokaler Projekte so lange gebraucht haben. Der jahrelang geplante Ausbau der Hollerstraße-West in Büdelsdorf ist ein solches Negativ-Beispiel. Aber es geht auch anders. Dasselbe Ministerium, das in Büdelsdorf für Verdruss sorgte, kann auch ganz anders. Man sieht es derzeit beim Thema Landesgartenschau. Donnerstag vergangener Woche haben wir vorgeschlagen, dass es sich in Rendsburg lohnen könnte, über die Ausrichtung einer solchen Schau nachzudenken. Und gestern beschäftigte sich bereits der Innenminister damit. Besser kann es nicht laufen.

Allerdings scheint Minister Hans-Joachim Grote auch ein besonders großer Fan des Konzepts Landesgartenschau zu sein. Zweimal war er bereits an vorderster Stelle dabei, um ein Projekt dieser Größenordnung umzusetzen, zuletzt als Oberbürgermeister in Norderstedt im Jahr 2011. Wenn Grote davon berichtet, gerät er fast ins Schwärmen. Vielleicht liegt’s auch daran, dass seine Gartenschau in Norderstedt sogar einen Überschuss von über einer Million Euro erwirtschaftete.

Doch bevor wir zu sehr in Euphorie verfallen: Entschieden ist in Rendsburg noch gar nichts. Es gibt kein Konzept, keinen Kostenplan und auch noch keinen einzigen politischen Beschluss. Was aber existiert, ist eine Idee, die offenbar auf einige Menschen eine geradezu elektrisierende Wirkung entfaltet. Aus Wirtschaft, Verbänden, Vereinen und der Kulturszene gibt es vielversprechende Signale, über das Projekt Gartenschau ernsthaft nachzudenken. Viele sehen darin eine Chance, die Stadt aus dem Dornröschenschlaf aufzuwecken. Auch die ersten Ideen werden laut. Es sind sehr gute darunter, zum Beispiel könnte in Rendsburg die erste völlig klimaneutrale Gartenschau des Landes entstehen, die gleichzeitig das Konzept der fahrradfreundlichen Stadt aufnimmt und vertieft. Wir dürfen gespannt sein. Da geht noch was.