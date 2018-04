Frust : Eigentümer lässt Mieter zappeln

Immobilienfirma bezahlte drei Monate keine Stadtwerke-Rechnung. Bewohner hätten beinahe auf dem Trockenen gesessen.

Beinahe hätten die Stadtwerke Rendsburg in zwei Mietblocks an der Nobiskrüger Allee das Wasser, die Heizung und den Strom für die Treppenhäuser abgedreht. Grund: Der Eigentümer hatte zwar regelmäßig die Mieten samt Nebenkosten eingestrichen, aber seit Januar die Rechnungen des Rendsburger Energieversorgers nicht bezahlt. Er beglich sie erst gestern, fünf Stunden nachdem Mieterin Veronika S. die Landeszeitung eingeschaltet und die Redaktion Nachforschungen angestellt hatte.

Die Erzieherin im Ruhestand lebt seit 15 Jahren in einem der beiden Häuser in einer 42-Quadratmeter-Dachgeschosswohnung. Vor einigen Tagen erhielt sie Post von den Stadtwerken. Was sie las, schockierte sie: Die Abschläge für Strom, Gas, Frisch-, Schmutz- und Regenwasser seien seit Jahresanfang nicht beglichen worden. „Aus diesem Grund werden wir zu unserem Bedauern gezwungen sein, die Energie und Wasserversorgung der Häuser Nobiskrüger Allee 81 – 85, 24768 Rendsburg, am 10.04.2018“ einzustellen. Veronika S. konnte es kaum glauben. „Kein Wasser? Die Menschen müssen doch ihre Notdurft verrichten. Das wäre ja ein Fall fürs Gesundheitsamt.“

Veronika S. bringt monatlich eine Miete von 201 Euro, 83 Euro für Nebenkosten und 92 Euro als Heizkostenpauschale auf. Strom und Gas für den Herd zahlt sie direkt an die Stadtwerke. Der Energieversorger hätte ihr daher nicht das Licht in der Wohnung abgedreht. Die 58-Jährige hätte auch weiterhin eine Gasflamme am Herd anzünden können, aber sie hätte kein Wasser zum Kochen gehabt. Die Heizung wäre kalt und das Treppenhaus dunkel geblieben, da der Gemeinschaftszähler abgedreht worden wäre. So erläuterte es gestern Stadtwerke-Chef Helge Spehr.

Seit Veronika S. in dem Haus wohnt, wechselte dreimal der Eigentümer und fünfmal die Verwaltungsgesellschaft. Seit September 2017 gehört das Objekt einer Hamburger Firma. Deren Telefonnummer kennen die Mieter nicht. „Wir haben da nur eine Kontonummer“, sagte die 58-Jährige.

Im Januar stellte sich per Post ein neues Verwaltungsbüro vor. Dessen Geschäftsführer erklärte gestern auf Anfrage, dass er die Rechnungen der Stadtwerke nicht selbst begleichen, sondern nur dem Eigentümer vorlegen könne. Eine Kontovollmacht werde er erst zum 1. Mai erhalten. Spehr: „Bis 1. Mai wollen wir nicht warten.“ Ihm sei klar, dass die Mieter nichts dafür können, wenn der Eigentümer nicht zahlt. „Eigentlich trifft es die Falschen.“ Trotzdem werde er nicht einen Schaden auf die anderen Kunden abwälzen. „Ich sperre den, von dem ich kein Geld bekomme“, sagte er, zwei Stunden bevor er den Zahlungsbeleg erhielt. In der Vergangenheit hätten die Stadtwerke nur in einem Fall das Wasser abgedreht.

Veronika S. hat die Faxen dicke. Sie vermutet, dass der Eigentümer die alten Mieter loswerden will. „Wenn man mich hier raus hat, kann man teurer vermieten.“ Sie will am liebsten umziehen. Auch ihr Nachbar Edmund Stühmer ist sauer: „Eine Schweinerei sowas.“

Und warum hat sich der Eigentümer drei Monate Zeit gelassen, bevor der die Rechnungen beglich? Eine Anfrage beantwortete er nicht. Der Verwalter teilte am Nachmittag lediglich mit: „Ich habe den Zahlungsbeleg erhalten und an die Stadtwerke geleitet.“ Wasser, Strom und Gas fließen weiter.