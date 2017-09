Rendsburg : Eiderpark-Kreisel ab Montag dicht

vergrößern 1 von 1 Foto: Braasch 1 von 1

von Dirk Jennert

erstellt am 20.Sep.2017 | 11:41 Uhr

Die Kreisstraße 69 ab Eiderpark-Kreisel bis zur Hundeschule auf Fockbeker Gebiet wird ab Montag saniert. 1,6 Millionen Euro investiert der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in eine neue Asphaltschicht für Fahrbahnen und Radwege. Die Besonderheit: Statt die Kreisel in Segmenten und die Straßen jeweils halbseitig in einen neuen Stand zu versetzen, werden die Bereiche voll gesperrt und können in einem Arbeitsgang saniert werden. Das lässt sich in insgesamt drei Wochen erledigen. Bei herkömmlicher Vorgehensweise hätte man sechs Wochen benötigt, sagte gestern Matthias Paraknewitz, Leiter der Rendsburger Niederlassung des Landesbetriebes.

Um nicht den kompletten Nordwesten der Stadt lahmzulegen, sind zwei Bauabschnitte vorgesehen. Wegen des eng gesteckten Zeitplans muss am Montag bereits um 7 Uhr der Eiderpark-Kreisel voll gesperrt werden, daran anschließend die K 69 bis zum Büsumer Kreisel. Die Friedrichstädter Straße wird somit unterbrochen. Wer zum Eiderpark will, muss die wichtigste Trasse des Gewerbegebiets über die Schleswiger Chaussee anfahren. Wer den Hagebaumarkt ansteuert, fährt über die Fockbeker Chaussee in die Friedrichstädter Straße ein.

Für den ersten Bauabschnitt (500 Meter) benötigen die Arbeiter fünf Tage. „Das funktioniert aber nur, wenn keine Maschine kaputt geht und wir nicht einregnen“, schränkt Paraknewitz ein. Jede Stunde ist verplant. Die Fahrbahn wird zehn Zentimeter tief abgefräst. Anschließend bringt die Baufirma eine Klebschicht auf, zum Schluss folgt der neue Asphalt, der 24 Stunden aushärten muss. Am Sonnabend, 29. September wird der Abschnitt für den Verkehr freigegeben.

Über das Wochenende und den Feiertag 3. Oktober herrscht Ruhe auf der Baustelle. Ab Mittwoch, 4. Oktober, geht es weiter. Der Kreisel Büsumer Straße (bei Toyota) wird voll gesperrt, ebenso die Kreisstraße in Richtung Fockbek. Sieben Straßeneinmündungen und mehrere Grundstücksauffahrten sind betroffen. Für diesen etwa vier Kilometer langen Abschnitt erwartet Paraknewitz insgesamt eine Bauzeit von acht Tagen. Ausnahme: Der Kreisel Büsumer Straße wird schneller fertig. Er soll bereits am 7. Oktober wieder befahrbar sein.

Die Kreisstraße 69 steht seit langem auf der Agenda des Landesbetriebs ganz weit oben. Seit drei Jahrzehnten gab es keine Grundsanierung. „Alle zwei Jahre haben wir dort Risse vergossen“, so Matthias Paraknewitz. Aus den Reihen der Anwohner habe es Beschwerden über den Zustand der Fahrbahn gegeben. Bei den jetzigen Fräsarbeiten fallen insgesamt 9000 Tonnen Abraum an. Um diese Menge abzufahren und neuen Asphalt anzuliefern, sind 500 Lasterfahrten nötig.

Den Zeitplan für die Sanierung bezeichnete der Landesbetriebschef als „kurz, aber heftig“. Straßenmarkierungsarbeiten würden eventuell jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden können.