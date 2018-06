Zeitplan : Eiderbrücke soll 2022 fertig sein

Baubeginn an B 77 für kommendes Frühjahr geplant. Vierspurigkeit bei Tempo 80. Bund investiert 14 Millionen Euro.

von jhf

12. Juni 2018, 10:54 Uhr

Rendsburg | Der Bau einer neuen Eiderbrücke im Verlauf der Bundesstraße 77 soll im Frühjahr 2019 beginnen. 2022 soll sie für den Verkehr freigegeben werden. „Wir haben damit eine zeitliche Reserve bis zum Start der Bauarbeiten an der Rader Hochbrücke. Das geht momentan auf“, sagte gestern Matthias Paraknewitz, Chef der Rendsburger Niederlassung des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV.SH). Die Querung des Nord-Ostsee-Kanals im Zuge der Autobahn 7 soll ab 2023 durch einen Neubau ersetzt werden.

Die mehrfach verzögerte Sanierung des Kanaltunnels setzt Autofahrer seit sieben Jahren unter Stress. Die 1958 errichtete Eiderbrücke liegt nur etwa einen Kilometer nördlich davon. Paraknewitz zufolge hat sie das Ende ihrer Lebenszeit erreicht und muss ersetzt werden. Viele befürchten aber, dass eine weitere Baustelle auf der B 77 für noch mehr Chaos sorgt. Paraknewitz beruhigt: „Ich glaube, dass wir da ein Minimum an Verkehrsbeschränkung haben.“ Begründung: Neben die bestehende Querung wird eine 70 Meter lange Behelfsbrücke gebaut, über die der Verkehr nach wie vor vierspurig und ohne höhere Gewichtsbeschränkung fließen soll. Erlaubt wird, in Abstimmung mit der Verkehrsaufsicht, wahrscheinlich Tempo 80. Auf Wunsch des Caravan-Herstellers Hobby wird mit Rücksicht auf Wohnwagengespanne zudem eine weitgehend ebene Straßenführung hergestellt. „Dazu braucht man einen größeren Bogen.“ Die Behelfsbrücke wird weiter in die Landschaft hineingebaut.

Das Provisorium soll südwestlich der bisherigen Trasse auf der Seite des Stadtteils Hohe Luft und der Reitanlage Klint verlaufen. Gegenüber werden zwei Baustraßen angelegt, die von der B 77 abzweigen und zu beiden Eiderufern hinabführen sollen. Auch der Schutt wird über die Bundesstraße abgefahren.

Nachteil der Behelfsbrücke: Der Verkehr muss mit leichten Kurven hinauf- und hinabgeleitet werden. Das ist der Grund dafür, nicht gleich eine neue dauerhafte Eiderquerung neben die alte Brücke zu setzen. Der bestehende Straßenverlauf ist Paraknewitz zufolge ideal und soll beibehalten werden.

Der Bund wird 14 Millionen Euro in das Projekt investieren. Zeitplan: Ein Jahr lang wird die Behelfsbrücke gebaut. Bis zu sechs Monaten dauert der Abbruch der alten Querung, bis zu zwei Jahren der Neubau. Ein halbes Jahr ist für den Abriss des Bypasses angesetzt. Es sei Aufgabe der Baufirma, diese Abschnitte so zu verschachteln, dass die Bauzeit von drei Jahren nicht überschritten wird. Der Rad- und Fußweg unter der Brücke wird ebenfalls saniert. Während der Bauarbeiten kommt es aber zu Einschränkungen.