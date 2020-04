von Sabine Sopha

Rendsburg | Die Arbeiten für den Ersatzneubau der Eiderbrücke im Zuge der B77 beginnen am Dienstag. Die Überholfahrstreifen werden gesperrt, es gilt Tempo 50. Die neue Eiderbrücke soll noch vor Baubeginn der neuen Rader Hochbrücke in Betrieb gehen, also im Jahr 2023.

