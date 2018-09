Handball : Eider Harder B-Mädchen warten weiter aufs erste Erfolgserlebnis

In der Handball-Oberliga der weiblichen Jugend B unterlag Aufsteiger HSG Eider Harde beim SV Henstedt-Ulzburg mit 19:25.

von Joachim Hobke

25. September 2018, 17:00 Uhr

Viertes Spiel, vierte Niederlage – die weibliche Jugend B der HSG Eider Harde wartet weiter auf das erste Erfolgserlebnis in der Handball-Oberliga. Auch die weibliche Jugend A der HG OKT ist nach dem 20:27 gegen den AMTV Hamburg noch punktlos.

Weibliche Jugend A

HG OKT – AMTV Hamburg 20:27 (7:14)

Die Entscheidung in dem Spiel fiel in den letzten neun Minuten vor der Pause, als sich die Gäste von 8:6 (22.) auf 14:7 absetzten. Zwar kam die HG beim 17:19 (50.) noch einmal auf zwei Tore heran, die Wende gelang den Schützlingen von Trainer Rico Sasse aber nicht mehr. In der Schlussphase setzte sich der AMTV wieder ab. „Wir sind da natürlich volles Risiko gegangen und haben sehr offensiv in der 5:1-Deckung gespielt“, sagte Sasse. „Am Ende fehlte uns die Breite im Kader.“ Die Kräfte wichen. Positiv fiel jedoch das im Training nur kurz geprobte Spiel mit zwei Kreisläufern auf. „Das hat gut geklappt. Ich bin mir sicher, dass unsere ersten Punkte bald kommen werden“, so Sasse.

HG OKT: Lea Frahm – Köhnholdt, Christiansen, Schadwinkel (4/1), Kischkat, Pawaletz (4), Christophzik, Lara Frahm (2), Huß (2), Rohwer (1), Ley (7/3), Ch. Bernhardt.

HSG Pinnau – HSG Schülp/W’feld/RD 31:39 (14:22)

Lediglich in den Anfangsminuten hatten die Gäste ein paar Probleme mit dem Schlusslicht, doch nach dem 1:4 (3.) drückten Lisa Olf und Co. das Gaspedal durch, zogen bereits bis zur Pause vorentscheidend auf 22:14 davon. Von dem Acht-Tore-Vorsprung zehrte Schülp/Westerrönfeld bis zum Abpfiff. Die höchste Führung gelang beim 32:23 (45.)

HSG Schülp/Westerrönfeld/RD: Schmidt, Krämer – Kahl (1), Heidemann (5), Ganske (4/1), Olf (13/6), Peters (5), Thommessen, Riek (1), Holm (3), Rohwer (3), Bronevski, Stamp (1), Rose (3).

Männliche Jugend B

Bramstedter TS – HG OKT 26:33 (13:14)

Die HG OKT zeigte sich von der Klatsche in der Vorwoche gegen die SG Flensburg-Handewitt (19:38) gut erholt und feierte den dritten Sieg im vierten Spiel. „Wir sind glücklich mit 6:2 Punkten, so kann nach den Herbstferien weiter gehen“, meinte ein rundum zufriedener HG-Trainer Andreas Eckner. Rund eine halbe Stunde forderte Bramstedt seinem Team alles ab, lag sogar 17:16 in Führung, ehe die Gäste binnen fünf Minuten die Weichen auf Sieg stellten. Gestützt auf einen starken Jorge Schmidt im Tor gelang OKT ein 7:0-Lauf zum 23:17 (34.). „Danach haben wir das ruhig zu Ende gespielt. Auch auf die offensivere Deckung der Bramstedter in der Schlussphase hatten wir eine Antwort“, berichtete Eckner, der neben den Haupttorschützen Tom Ehrich, Mads Thomsen und Henrik Koberg auch Thore Heinemann und Finn-Ole Stange lobend erwähnte. „Beide haben ohne Fehlwurf agiert. Das war stark.“

HG OKT: Haack, Schmidt – Stange (2), Heldt (1), Heinemann (3), Carstensen, Koberg (7), Ehrich (9/1), Prang (2), Thomsen (9/1), Voß.

Weibliche Jugend B

HSG Schülp/W’feld/RD – AMTV Hamburg 19:21 (8:9)

Die Niederlage fällt in die Kategorie „unnötig“, auch wenn Schülp/Westerrönfeld letztmals beim 6:5 (18.) in Führung lag und mehrfach einem Vier-Tore-Rückstand (14:18, 15:19, 16:20) hinterher hechelte. „Uns fehlte im Rückraum die Durchschlagskraft“, analysierte Arno Kahl, der den verhinderten Christian Schäfer auf der HSG-Bank vertrat. Eine schwache Chancenauswertung tat ihr Übriges. „Da nützt es dann auch nichts, wenn die Abwehr gut steht.“

HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg: Oldach – Hagemes (3), Epp (2), Kühl, Traulsen, Gersteuer, Schneider (1), Peters (4), Rose (4/1), Hövelmann (2), Rohwer, Holm, Baumann (3).

SV Henstedt-Ulzburg – HSG Eider Harde 25:19 (13:11)

„Es ist schon ziemlich niederschmetternd, nach dem vierten Spieltag mit 0:8 Punkten Schlusslicht in der Tabelle zu sein“, meinte HSG-Trainerin Dörte Schatz nach der erneuten Niederlagen des Aufsteigers. Ein Grund, warum man auch in Henstedt-Ulzburg leer ausging, sah Schatz in der dünnen Personaldecke. „Wir hatten drei krankheitsbedingte Absagen.“ So entschied am Ende die besser besetzte Bank der Gastgeberinnen des Spiel, das Eider Harde bis zum 15:15 (34.) ausgeglichen gestalten konnte. Bis dahin überzeugten die Gäste vor allem in der Abwehr, obwohl man in einem ungewohnten 5:1-System agierte. „Das hat aber spontan gut geklappt“, so Schatz. Das Manko lag in der Offensive. „Henstedt hat unsere Fehler gnadenlos bestraft. Leider haben wir uns in der Schlussphase etwas aufgegeben. Das 19:25 spiegelt nicht die wahren Kräfteverhältnisse wider“, resümierte Schatz.

HSG Eider Harde: Bruhn – Stolley (2/1), Rasmussen (2), Schildhauer, Asmus, Mentzer (9), Weggemann, Delfs (2), Wichmann, Hinz (4).