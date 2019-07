Rendsburg : Ehrenamtliche Frauengruppe „Bärchenschmiede“ unterstützt Kinder bei Schulstart

Initiatorin Sabine Schnoor überreichte Ute Delfs vom DRK Rendsburg Tüten mit Schulmaterial für Erstklässler.

von Raissa Waskow

29. Juli 2019, 17:33 Uhr

Damit der Schulstart auch für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien ein freudiges Erlebnis wird, überreichte die „Bärchenschmiede“ unter Regie von Initiatorin Sabine Schnoor sogenannte „Wohlfühltaschen“ an Ute Delfs vom DRK-Ortverband Rendsburg und vier weitere Abnehmer mit gemeinnützigem Hintergrund.

45 Helferinnen sind Teil der Gruppe

Darin befinden sich Schulmaterialien, die den Start in den neuen Lebensabschnitt erleichtern sollen. Spielzeug und kleine Werbegeschenke sorgen für Unterhaltung. Möglich wird diese Aktion durch die 45 ehrenamtlichen Helferinnen, die sich im April 2018 zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben.

Spenden von Privatpersonen und Geschäftsleuten

Sabine Schnoor: „Ich bin stolz auf die Arbeit der Damen und die Spendenbereitschaft von Privatpersonen und vielen Geschäftsleuten aus Rendsburg und Westerrönfeld.“ Doch nicht nur Schulanfänger möchte die Gruppe unterstützen. Ute Delfs konnte nach eigenen Angaben bereits „Tröstebärchen“ und selbstgestrickte Socken für die Alten- und Pflegeheime des DRK in Empfang nehmen. Delfs betont: „Einfach klasse, was die involvierten Frauen schon gemeinsam auf die Beine gestellt haben.“

Neues Projekt soll Obdachlosen den Alltag auf der Straße erleichtern

Die Stoffbären werden auch an Frauen- und Kinderkliniken, Psychiatrien und Bahnhofsmissionen verteilt. Auch bei der Arbeit von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei kommen die flauschigen Helfer zum Einsatz. Aktuell liegt der Fokus der „Bärchenschmiede“, deren Mitglieder in ganz Deutschland leben, auch auf der Weiterleitung von Sachspenden an Obdachlose. Gebrauchte Zelte, Schlafsäcke und Socken sollen den Alltag auf der Straße erleichtern.

Weitere Unterstützung gesucht

Wer die Frauengruppe mit Spenden unterstützen möchte, kann sich bei Sabine Schnoor per E-Mail an aktiontroestebaeren@gmx.de oder bei Ute Delfs unter Tel. 04331/1383 melden.