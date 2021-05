Goden Morgen, Rendsborg! : Eewige Erinnerung: Wenn de Spinnen-Panik op Video opteek warrd

De Överwachungskamera, an de sik unbemarkt een Achtbeener fastklammert harr, reagiert op Geräusche un Bewegung.

Rendsburg | De beiden Deerns deelt sik een Büro. De meiste Tied sünd se binnen. Un dormit ok buten allns in Blick blifft, hebbt de beiden Hölp vun een Överwachungskamera. Se schaltet sik ümmer denn in, wenn se Bewegungen oder Geräusche registriert. An Strom anschloten is se nich. Se warrd mit Akku betreven un mutt so alle dree Weeken oplood warrn. Dorför kummt dat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.