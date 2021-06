Goden Morgen, Rendsborg! : Een piependen Rookmeller merrn in de Wischen – dat hett sien Sinn

Wat den een bi't Grillen stört, is för annere Levewesen een richtig gode Idee.

Rendsburg | Een wunnerbores Wekenenn liggt achter uns. Furz an Morgen worr man waken un de Sünn weer ok al in Gang. Mehr gaiht nich. Nah een richtig godes Fröhstück mit Brötchen un Ei gung dat dagsöver op Tour. Dörch de Wischen oder an't Water, mit oder ohne Hund. Nich ganz so laat – Mondag schull dat je weller to Arbait gohn – worr denn torüch tu Huus den Grill a...

